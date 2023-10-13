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По данным «МК», 25-летняя уроженка Башкортостана пожаловалась сотрудникам полиции 12 октября. По словам девушки, ей не заплатили за съемку в видео для взрослых.

Полиция провела расследование и установила, что в квартире актрисы на Ходынском бульваре действительно проходили съемки порнофильма. Сотрудники органов задержали двух других участников и изъяли фото- и видеокамеры с порнографическими материалами.

Теперь девушке может грозить наказание за распространение порнографии.

Ранее сообщалось о том, что бухгалтер из московского района Выхино-Жулебино заставляла свою дочь заниматься с ней сексом. Москвичка совратила 12-летнюю дочь и снимала с ней порноролики , которые планировала продавать педофилам в интернете.