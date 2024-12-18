Попытку поджечь военкомат в Санкт-Петербурге сняли на видео

На них можно увидеть, как мужчина подошел к зданию и швырнул в стену коктейль Молотова, после чего огонь охватил небольшую площадь. Возгорание удалось оперативно потушить.

ЧП произошло вечером 17 декабря на улице Чайковского, злоумышленника задержали. Он признался полицейским, что действовал по указаниям кураторов.

В ноябре правоохранители в Санкт-Петербурге задержали диверсанта , пытавшегося поджечь по заданию украинских кураторов авиатехнику денежное вознаграждение В Москве по нескольким уголовным статьям обвинили машиниста крана, который хотел поджечь военкомат в 2023 году. Его завербовало ГУР Украины для совершения терактов на территории России