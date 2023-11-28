Попытка москвича сбежать от жены к друзьям обошлась ему множественными переломами

По данным СМИ, молодая супружеская пара отдыхала дома и распивала спиртные напитки. Потом они поссорились, и мужчина решил пойти к друзьям, но жена закрыла дверь на ключ. Но супруга было не остановить, и он решил выбраться через окно третьего этажа.

Спустя некоторое время мужчина вернулся домой с переломами, чтобы вызвать скорую. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом руки, ребер и ушиб грудной клетки. Его госпитализировали.

Мужчина попал в реанимацию, за его жизнь борются врачи, а полиция начала проверку.

Ранее в центре Москвы в одной из частных школ во время перемены 13-летнюю ученицу одноклассники выбросили в окно.

Девочка получила травмы позвоночника.