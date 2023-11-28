28 ноября 2023, 18:17

Попытка москвича сбежать от жены к друзьям обошлась ему множественными переломами

Unsplash
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В Москве мужчина после пьяной ссоры с супругой решил уйти от нее через окно третьего этажа к друзьям. Попытка бегства обернулась для него множественными переломами, передал Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, молодая супружеская пара отдыхала дома и распивала спиртные напитки. Потом они поссорились, и мужчина решил пойти к друзьям, но жена закрыла дверь на ключ. Но супруга было не остановить, и он решил выбраться через окно третьего этажа.

Спустя некоторое время мужчина вернулся домой с переломами, чтобы вызвать скорую. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом руки, ребер и ушиб грудной клетки. Его госпитализировали.

Мужчина попал в реанимацию, за его жизнь борются врачи, а полиция начала проверку.

Ранее в центре Москвы в одной из частных школ во время перемены 13-летнюю ученицу одноклассники выбросили в окно.

Девочка получила травмы позвоночника.

Москва 2023
28 ноября 2023, 18:24
Житель Подмосковья приютил сбежавшую из квартиры змею
Телеканал «360»
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Житель одного из жилых домов в Одинцовском городском округе Подмосковья нашел в подъезде сбежавшую змею и решил ее приютить. Мужчина поделился с «360» кадрами с найденным двухметровым питомцем.

По его словам, в воскресенье он обнаружил двухметровую змею в подъезде одного из домов ЖК «Спутник». Он сообщил о бесхозной рептилии в домовой чат, но хозяин питона пока не откликнулся. Поэтому уже несколько дней питон гостит у нового владельца.

Он сообщил, что найденная змея была в плохом состоянии. От нее плохо пахло, поэтому мужчина решил помыть ее в собственной ванне.

«Змейка жила в каких-то жутких условиях, я так понимаю, потому что от нее был ужасный запах. Жила в продуктах своей жизнедеятельности», - рассказал он.

По словам мужчины, он пытался покормить змею мясом, но она отказалась от еды.

«Дал ей мясо, но она есть не стала. Говорят, нужно живую мышь ей давать», - поделился новоиспеченный владелец.

За несколько дней питон освоился и даже нашел любимое место в квартире мужчины.

«Сейчас облюбовала себе местечко у батареи и дрыхнет там», - добавил он.

Дальнейшая судьба питона пока неизвестна. Временно рептилия будет жить у нового владельца.

Ранее двадцатисантиметровую змею из Таиланда нашли в квартире на северо-западе Москвы.


Животные
28 ноября 2023, 18:04
Учителя из Москвы оштрафовали из-за рисунка свастики на школьной доске
РИА «Новости»
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Хорошевский районный суд Москвы назначил административный штраф в 40 тысяч рублей учителю информатики, нарисовавшему на доске свастику. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Учителя информатики признали виновным в административном нарушении, закрепленном в части первой статьи 20.3.3 КоАП РФ. Его действия сочли дискредитирующими Вооруженные Силы России.

27 ноября во время урока информатики в ГБОУ № 1619 педагог нарисовал на интерактивной доске свастику и написал проукраинский лозунг. Его немедленно отстранили от занятий. В отношении учителя начали проверку.

Ранее столичный главк Следственого комитета начал проверку после сообщения о выброшенной из окна школьнице в Москве. Тринадцатилетнюю девочку вытолкнул в окно на перемене ученик той же школы.

Штрафы Суд Учителя Москва 2023
28 ноября 2023, 17:59
Беспилотник обнаружили на побережье в Краснодарском крае
РИА «Новости»
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Жители Ейского района Кубани нашли на побережье дрон. При падении БПЛА никто не пострадал. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«По информации администрации Ейского района, на побережье муниципалитета обнаружили беспилотный летательный аппарат», - отметили в штабе.

На место происшествия приехали сотрудники экстренных служб и полиция. Они изучат дрон и проведут проверку. Инфраструктуру БПЛА не повредил.

Ранее ВС России нанесли удар по украинскому центру подготовки и применения беспилотников, сообщил RT. Военные уничтожили хранилище авиационного топлива, а также три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей.

ВСУ 28 ноября с помощью дрона-камикадзе атаковали объект в селе Мокрая Орловка в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что из-за удара БПЛА никто не пострадал, на место выехали оперативных службы.

Беспилотники Краснодар
28 ноября 2023, 17:45
Мужчина и женщина в Новой Москве закрылись в квартире во время пожара и погибли
Freepik
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Во время пожара 27 ноября в ТиНАО погибли мужчина и женщина. Перед смертью они заперлись в квартире изнутри и не открывали дверь сотрудникам МЧС и полиции, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник.

По данным издания, накануне к полицейским обратился мужчина с просьбой помочь ему попасть в собственную квартиру. Он объяснил, что в своем жилище в поселке Знамя Октября поселил знакомых - безработных мужчину и женщину. Однако те закрылись изнутри и решили не впускать хозяина квартиры.

Тогда собственник и участковый вызвали работников УК, чтобы вскрыть дверь. Специалисты, вооружившись циркулярной пилой, начали срезать дверные петли. В квартире сразу же раздались крики и шум, из-за этого соседи позвонили в службу «02». Вскрыть дверь не удалось, на помощь вызвали спасателей.

Прибывший на место наряд МЧС занялся вскрытием двери. В это время присутствовавшие почувствовали, что пахнет гарью и вызвали пожарных. Позже огонь охватил 12 квадратных метров в квартире. Запершаяся пара, пытаясь спастись от пожара, выпрыгнула из окна 11 этажа.

Сначала из окна выпала женщина, а затем мужчина. Очевидцы сообщили, что упавшая на землю жительница многоэтажки еще подавала признаки жизни, однако прибывшие на место медики констатировали смерть обоих.

Пожары Москва 2023 ТиНАО

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