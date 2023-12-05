Популярный российский YouTube-блогер умер в 22 года
Популярный 22-летний YouTube-блогер Никита Васин, снимавший видеообзоры про «Смешариков» и игру «Шарарам», скончался в ночь на 3 декабря в Москве. Предположительно, смерть наступила в результате употребления неизвестных веществ. Об этом сообщил Telegam-канал Shot.
Смерть блогера подтвердил его отец. Подписчики Васина назвали его легендой и поблагодарили за детство. Он снимал обзоры на российские и иностранные мультфильмы, в том числе про самые забавные моменты в «Смешариках».
Вечером 2 декабря Васин вместе с подругой Марией употребил неизвестные вещества на съемной квартире на улице Подъемной в центре Москвы. Молодым людям стало плохо, но девушка успела вызвать скорую помощь.
Прибывшие на место врачи решили госпитализировать блогера с подругой. Васина доставили в больницу уже без сознания, он умер в реанимации. За жизнь Марии, как сообщил канал, медики продолжают бороться.