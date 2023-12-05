05 декабря 2023, 00:06

Популярный российский YouTube-блогер умер в 22 года

Unsplash
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Популярный 22-летний YouTube-блогер Никита Васин, снимавший видеообзоры про «Смешариков» и игру «Шарарам», скончался в ночь на 3 декабря в Москве. Предположительно, смерть наступила в результате употребления неизвестных веществ. Об этом сообщил Telegam-канал Shot.

Смерть блогера подтвердил его отец. Подписчики Васина назвали его легендой и поблагодарили за детство. Он снимал обзоры на российские и иностранные мультфильмы, в том числе про самые забавные моменты в «Смешариках».

Вечером 2 декабря Васин вместе с подругой Марией употребил неизвестные вещества на съемной квартире на улице Подъемной в центре Москвы. Молодым людям стало плохо, но девушка успела вызвать скорую помощь.

Прибывшие на место врачи решили госпитализировать блогера с подругой. Васина доставили в больницу уже без сознания, он умер в реанимации. За жизнь Марии, как сообщил канал, медики продолжают бороться.

Блогеры YouTube Москва 2023
04 декабря 2023, 21:08
Следователи нашли нож, которым убили школьника на остановке в Иркутске
РИА «Новости»
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СК РФ по Иркутской области установил обстоятельства убийства 15-летнего школьника, которое произошло 2 декабря на остановке общественного транспорта на Байкальской улице в Иркутске. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В рамках расследования уголовного дела по статье о хулиганстве и убийстве следователи задержали шесть человек в возрасте от 15 лет до 21 года. Все подозреваемые имеют отрицательную характеристику, некоторых из них до этого привлекали к уголовной ответственности.

По данным СК, шесть подростков вышли из сауны и подошли к остановке «Лисиха», где стояла еще одна компания из пяти подростков. Когда началась словесная перепалка, 15-летнему мальчику нанесли не менее четырех ударов ножом. Пострадавший скончался на месте.

Следователи подчеркнули, что зачинщики конфликта успели скрыться. Однако позднее их задержали правоохранители. Сотрудники СК провели обыски у фигурантов уголовного дела, изъяли телефоны, а также нож, которым убили школьника.

Мать погибшего заявила, что будет добиваться наказания для убийцы сына. По ее словам, в злополучный вечер мальчик возвращался из супермаркета, где подрабатывал, чтобы накопить деньги на празднование Нового года.

Иркутская область Следственный комитет России
04 декабря 2023, 18:53
Суд оштрафовал Twitch и Pinterest за неудаление запрещенного контента
РИА «Новости»
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Таганский суд Москвы оштрафовал сервисы Twitch и Pinterest на 800 тысяч рублей за отказ удалить ролики, которые содержат запрещенный к показу на территории России контент. Об этом сообщило «РИА Новости».

Twitch Interactive Inc. признали виновным по статье 13.41 КоАП России «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Компании назначили наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей. Такой же штраф получил и сервис Pinterest за совершение аналогичного правонарушения.

Ранее шесть соцсетей, мессенджеров и сервисов оштрафовали за неисполнение требований закона о самоконтроле и модерации контента. На 900 тысяч рублей оштрафовали владельцев Google, Telegram, Twitch и Pinterest, на 800 тысяч рублей - Likee, на 750 тысяч рублей - TikTok.

Штрафы Москва 2023
04 декабря 2023, 18:09
Пожар начался в доме на Садовом кольце Москвы
РИА «Новости»
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Пожар начался на восьмом этаже жилого дома на Садово-Самотечной улице в центре Москвы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах российской столицы.

Собеседник подчеркнул, что из подъезда на улицу идет густой серый дым. С жалобами на невозможность дышать пожаловались жильцы всех этажей. Выехавший на место пожарный экипаж столкнулся с большим потоком машин. Дорогу спасателям расчистили сотрудники ДПС.

Прибыв на место, пожарные обнаружили возгорание электрощитка и вещей на лестничной клетке. Общая площадь распространения огня составила четыре квадратных метра. Пламя оперативно потушили. Во время работы спасатели эвакуировали по лестнице машины одного жильца. Всего из здания спасли трех человек. Задымление в подъезде пока не рассеялось.

Пожары Москва 2023
04 декабря 2023, 17:53
Покончившая с собой 16-летняя россиянка в своем поступке обвинила мать
РИА «Новости»
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Тело покончившей с собой 16-летней девушки нашли в туалете квартиры города Качканар Свердловской области. В предсмертной записке подросток обвинил в своем поступке мать, которую ранее лишали родительских прав. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным авторов, в Свердловскую область семья переехала из Перми. Ранее девушка уже совершала попытку суицида, но тогда ее успела спасти мать. Несмотря на такой шаг, женщину лишили родительских прав, а подростка отправили на лечение в психиатрическую клинику.

После восстановления права на опекунство мать и дочь переехали в Свердловскую область. У женщины появился сожитель, который хорошо относился к девушке. Однако это не остановило подростка от новой попытки ухода из жизни.

В посмертной записке девушка обвинила мать в алкоголизме и запретила приходить на похороны. При этом последняя проверка опеки и психиатров никаких отклонений в поведении подростка не выявила.

В полиции заявили, что склонности к употреблению спиртного ни у матери, ни у сожителя никогда не было. Сейчас криминалисты устанавливают все причины смерти девочки. Официального подтверждения этой информации нет.

Урал Дети Россия

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