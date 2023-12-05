Популярный российский YouTube-блогер умер в 22 года

Смерть блогера подтвердил его отец. Подписчики Васина назвали его легендой и поблагодарили за детство. Он снимал обзоры на российские и иностранные мультфильмы, в том числе про самые забавные моменты в «Смешариках».

Вечером 2 декабря Васин вместе с подругой Марией употребил неизвестные вещества на съемной квартире на улице Подъемной в центре Москвы. Молодым людям стало плохо, но девушка успела вызвать скорую помощь.

Прибывшие на место врачи решили госпитализировать блогера с подругой. Васина доставили в больницу уже без сознания, он умер в реанимации. За жизнь Марии, как сообщил канал, медики продолжают бороться.