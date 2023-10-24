«Попросили покинуть самолет». Пассажиры пожаловались на задержку рейсов из аэропорта в Перми

«Мы были в другом самолете до Москвы, просидели около двух часов в нем. Предложили горячие напитки, после попросили покинуть самолет», - сказала Ольга.

Женщина купила билет на рейс авиакомпании «Аэрофлот». Сначала вылет перенесли на 13:30, затем еще на час. По ее словам, причину задержки в аэропорту не уточнили. Сказали только, что самолет проходил процедуру облива специальной жидкостью ото льда.

Рейс Владимира Зарипова авиакомпанией «Победа» в семь часов утра тоже перенесли. Командир экипажа объявил об этом за 10 минут до вылета. Пассажиров вернули в аэропорт.

«Людей много. Мест на всех не хватает. Много народа либо ходят по залу, либо стоят. Напитки предложили только одному рейсу „Аэрофлота.“ Про остальных ни слова. Хотя много народа сидят уже больше трех часов», - сказал он.

Судя по информации электронного табло, в Перми задержали вылеты в Баку, Сочи, Москву, Анталью, Санкт-Петербург и Махачкалу. Выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы самолет отбуксировали с места аварии. Кадры транспортировки показала Уральская транспортная прокуратура. Никто не пострадал. Правоохранители начали проверку соблюдения законодательства безопасности полетов.