«Попрощались с жизнью». Светлаков рассказал о страшном моменте в Crocus City Hall

Светлаков сообщил, что террористы проникли в концертный зал со стороны амфитеатра, и начали стрелять.

«Многие, услышав выстрелы, побежали к сцене. Мы повыскакивали в узкий коридор. Там образовалась группа из 20-30 людей», - рассказал шоумен и добавил, что стреляли буквально в нескольких метрах.

Они забаррикадировали вход в коридор, в котором скрылись от террористов. Завалили двери диванами, стульями.

«Тут был, наверное, самый страшный момент - звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор <…> начали взламывать. Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью», - признался Светлаков.

Оказалось, с другой стороны двери были такие же зрители, они искали выход. Светлаков отметил, что паники не было, женщины сняли туфли на каблуках и все группой продвигались к выходу.