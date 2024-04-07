07 апреля 2024, 20:26

Попавших в зону затопления оренбуржцев освободят от коммунальных платежей

РИА «Новости»
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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер распорядился освободить от коммунальных платежей людей, чьи дома попали в зону затопления. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

«Необходимо четко отработать систему отмены платежей на период паводка, не начислять платежи до возвращения людей в дома, оповестить об этом население через все каналы коммуникаций», - заявил Паслер.

Жителям затопленных домовладений также предоставят кредитные каникулы, отметил губернатор на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Из зоны половодья в Оренбуржье эвакуировали более четырех тысяч жителей , в том числе 885 детей. Паводок коснулся 27 муниципалитетов региона, закрыто 47 мостовых сооружений.

Дети Паводки Наводнение в Оренбургской области
07 апреля 2024, 18:52
Жителей районов возможных подтоплений призвали не затягивать с эвакуацией
РИА «Новости»
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Жителям районов возможных подтоплений следует заранее эвакуироваться в безопасные места. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, в 39 российских регионах подтопило более 6,8 тысяч жилых домов. МЧС привело спасателей в режим повышенной готовности в ряде субъектов страны, в которых ожидаются паводки.

Наиболее сложную ситуацию с наводнением фиксируют в Оренбургской области. МЧС задействует более 100 сотрудников и 30 единиц техники, чтобы укрепить дамбу в селе Илек.

Паводки в ближайшее время начаться в шести муниципальных округах Курганской области и Тюменской области.

«Спасатели призывают местных жителей при объявлении эвакуации заблаговременно покинуть опасную зону, не дожидаясь прихода воды», - указали в пресс-службе.

Ранее очевидцы засняли на камеру , как сейчас выглядит прорванная дамба в Орске. Вода продолжает прибывать, из-за паводка затопило Старый город и некоторые районы Нового города.

Спасатели Наводнения Паводки Эвакуации Наводнение в Оренбургской области
07 апреля 2024, 18:37
Подозреваемых в жестоком убийстве инженера из Ростовской области задержали
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Оперативники задержали подозреваемых в убийстве инженера и его помощника в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, четверых причастных к совершению преступления, задержали в Зимовниковском районе. Мотивом убийства стали «длительные личные неприязненные отношения» одного из них с жертвой преступления, отметили в сообщении.

Уголовное дело возбудили по пункту «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса.

Бандиты действовали по предварительному сговору и убили мужчин с помощью холодного оружия.

В настоящее время выполняются все необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Главному инженеру сельхозкооператива «Верхоломов» Ростовской области злоумышленники перерезали горло и отрезали уши. Его труп нашли в багажнике машины, которую затопили в реке Сал.

Уголовное дело Убийства Преступления
07 апреля 2024, 18:36
«Отдаем добрым людям на передержки». Волонтер — о эвакуированных хаски в Оренбурге
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Десятки собак из питомника «Оренбургские хаски» вывезли из зоны подтопления. Волонтер Дарья Буркатская рассказала «360» о дальнейшей судьбе животных.

«Пока отдаем добрым людям на передержки на время потопа. Потом вернем обратно, потому что у них есть хозяева», - сказала она.

Активистка уточнила, что не была раньше в питомнике «Оренбургские хаски», но слышала о нем плохие отзывы. По этой причине волонтеры планируют провести проверку в питомнике, посмотреть, как там содержаться животные.

«Насколько знаю, там не очень хорошие условия жизни для них. Двух собак мы увезли в клинику. У одной перегрызена лапа до кости, а у второй что-то с кожей», - пояснила она.

Буркатская добавила, что всех собак уже разобрали, кроме трех диковатых. Их пока не удается поймать.

Питомник «Оренбургские хаски» находится на пляже «Волна» около поселка Ленина. Он практически ушел под воду из-за сильного паводка. Собаки в момент подтопления были без привязи и не в клетках.

Волонтеры Собаки Животные Реки
07 апреля 2024, 18:24
Двух полицейских убили при нападении в районе Черноголовки в Подмосковье
РИА «Новости»
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Двое сотрудников полиции погибли, еще двое пострадали в результате нападения в районе Черноголовки в Подмосковье. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, нападавшие успели скрыться. Идет розыск. Других подробностей происшествия пока нет.

В конце января нападение на полицейского произошло в Москве в районе Кунцево. Правоохранитель потребовал от мужчины предъявить документы. Тот вначале попытался сбежать, а затем пырнул сотрудника ножом и скрылся. Раненого увезли в больницу с травмой ноги.

Злоумышленника поймали и арестовали на два месяца. Решение вынес Кунцевский районный суд Москвы. Во время заседания обвиняемый и его адвокат просили о более мягкой мере пресечения - домашнем аресте, однако судья отказал в этом. Расследование уголовного дела о посягательстве на жизнь правоохранителя проконтролирует прокуратура.

Полиция Черноголовка

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