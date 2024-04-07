Попавших в зону затопления оренбуржцев освободят от коммунальных платежей

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«Необходимо четко отработать систему отмены платежей на период паводка, не начислять платежи до возвращения людей в дома, оповестить об этом население через все каналы коммуникаций», - заявил Паслер.

Жителям затопленных домовладений также предоставят кредитные каникулы, отметил губернатор на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Из зоны половодья в Оренбуржье эвакуировали более четырех тысяч жителей , в том числе 885 детей. Паводок коснулся 27 муниципалитетов региона, закрыто 47 мостовых сооружений.