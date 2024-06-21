Попавшая в больницу Казани пациентка с ботулизмом пришла в сознание

Он сообщил, что жена съела салат лобио с фасолью на работе в минувшую пятницу. Все выходные проспала, а утром в понедельник начала задыхаться, а ее речь стала бессвязной.

«Сразу вызвали скорую. По симптомам сначала подумали на отравление или инсульт. Отправили на МРТ, а там врач подошел и говорит, что есть еще люди с такими же симптомами и это ботулизм», - рассказал собеседник 360.ru.

Муж пациентки добавил, что после диагноза женщину срочно забрали в реанимацию инфекционной больницы, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам мужчины, пациентке провели трахеостомию - вставили в горло трубку, чтобы она могла дышать при помощи аппарата.

По последним данным, в больницах Казани лечение от ботулизма проходят 14 человек. Заболевших также выявили в Москве, Московской области и Нижнем Новгороде.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что всего в медицинских учреждения находится 301 человек с ботулизмом , из которых 43 подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Все заболевшие ели салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке производителя ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»). Руководство компании, а также фирмы-поставщика продукции взяли под домашний арест по уголовному делу о сбыте опасной продукции. Еще одним обвиняемым стал повар, который занимался фасовкой. Он находится в СИЗО.