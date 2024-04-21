Попавшая в аварию липецкая спортсменка умерла в больнице

«Умерла наша Алина, так и не придя в себя. Боролась долго, наша девочка, но не справилась. Алина сидела с Максимом (тренер - прим. ред.) на переднем сиденье, как самая старшая. И была в самом тяжелом состоянии», - написала градоначальница.

По ее словам, мама и сестра были рядом со спортсменкой на протяжении всего времени в больнице. Также сама Уваркина приходила к пациентке. Женщина выразила искренние соболезнования родным и близким Алины.

В ночь на 2 апреля в Тихорецком районе Кубани на автодороге «Кавказ» машина марки Skoda выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lada Priora. Как выяснили следователи, шофер иномарки был пьяным. В другой машине сидели тренер и четверо пассажиров - велосипедисты от 12 до 17 лет. В ходе аварии тренер умер, а подростков госпитализировали.

Ранее другая авария случилась в Ленинградской области. Автобус, перевозивший примерно 50 пассажиров, опрокинулся на дороге.