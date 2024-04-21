21 апреля 2024, 22:18

Попавшая в аварию липецкая спортсменка умерла в больнице

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

В больнице скончалась спортсменка из Липецка, которая попала в дорожную аварию на Кубани. В этом ДТП погиб тренер и пострадали дети из велошколы. Об этом рассказала мэр Липецка Евгения Уваркина в своем Telegram-канале.

«Умерла наша Алина, так и не придя в себя. Боролась долго, наша девочка, но не справилась. Алина сидела с Максимом (тренер - прим. ред.) на переднем сиденье, как самая старшая. И была в самом тяжелом состоянии», - написала градоначальница.

По ее словам, мама и сестра были рядом со спортсменкой на протяжении всего времени в больнице. Также сама Уваркина приходила к пациентке. Женщина выразила искренние соболезнования родным и близким Алины.

В ночь на 2 апреля в Тихорецком районе Кубани на автодороге «Кавказ» машина марки Skoda выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lada Priora. Как выяснили следователи, шофер иномарки был пьяным. В другой машине сидели тренер и четверо пассажиров - велосипедисты от 12 до 17 лет. В ходе аварии тренер умер, а подростков госпитализировали.

Ранее другая авария случилась в Ленинградской области. Автобус, перевозивший примерно 50 пассажиров, опрокинулся на дороге.

Дети Больницы Женщины Дороги Автобусы Машины
21 апреля 2024, 21:54
Девочка-подросток пропала в городе Мурино под Петербургом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Девочка 14-ти лет пропала в Мурино Ленинградской области, ее местонахождение неизвестно с 17 апреля. Об этом сообщили на сайте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Согласно размещенной ориентировки, девочка пропала в Мурино Всеволожского района Ленинградской области. Она была одета в черную куртку, серые джинсы и черные кеды. Рост подростка - 160 сантиметров, глаза голубые, волосы русые длинные, сказано на сайте поисковиков.

В ориентировке указано, что у девочки с собой был черный рюкзак. Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят звонить по телефону 112 или на горячую линию отряда по номеру: 8-800-700-54-52.

В Пермском крае накануне загадочно пропала жительница города Березники. Женщина подошла к подъезду своего дома, позвонила в домофон, но в квартиру не поднялась.

Дети Ленинградская область
21 апреля 2024, 20:52
Огнеборцы локализовали крупный пожар в Астрахани
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
В Астрахани произошел крупный пожар на территории общей площади 1200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Загорелись торговые павильоны и кровля одного из магазинов.

«К тушению привлечены 90 специалистов и 21 единица техники», - отметили в сообщении.

На месте пожара проводится наращивание сил и средств. К 20:40 по московскому времени возгорание удалось локализовать.

Спасатели потушили крупный пожар , вспыхнувший в торговом центре в Нижнем Тагиле. Горела крыша здания. Площадь распространения огня составила 120 квадратных метров. В тушении участвовали 24 огнеборца, применялись 10 единиц техники. Сотрудники и посетители торгового центра эвакуировались еще до приезда пожарных.

Пожар произошел в кафе «Робин и Пятница» на улице Павла Корчагина в Москве.Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание. Информация о пострадавших не поступала. Предварительно, людей в кафе не было.

Спасатели Пожары Россия
21 апреля 2024, 20:45
На автовокзале Саларьево в Москве у пассажира обнаружили гранату
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Похожий на гранату предмет обнаружили при досмотре у пассажира на автовокзале Саларьево. Как сообщил источник «360», эвакуацию не проводили, обстановка спокойная.

ЧП произошло в поселении Московский на 23-м километре Киевского шоссе в Москве. На рамке досмотра при переходе из торгового центра на автовокзал Саларьево у пассажира обнаружили предмет, похожий на гранату. На место прибыло подразделение Росгвардии, сообщил источник.

Правоохранители огородили зону безопасности, пассажиропоток направили на другой вход. По информации источника, обстановка в зоне ЧП спокойная, Росгвардия эвакуацию не проводит. На место прибыла пожарная автоцистерна.

Источник уточнил, что здание автовокзала - одноэтажное, со стеклянным фасадом, размерами 80 на 30 метров. Попасть на автовокзал из ТЦ можно через подземную галерею, на выходе из которой стоит рамка металлоискателя, где и обнаружили подозрительный предмет.

Росгвардия Эвакуации Москва
21 апреля 2024, 19:22
Дерево рухнуло на женщину в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Дерево свалилось на 31-летню женщину возле дома № 3 на Абрамцевской улице в Москве. Как сообщил источник «360», у пострадавшей травмы головы и ноги, ссадины на руке.

Информация о состоянии женщины уточняется. Сведения о ее госпитализации пока не поступали.

Упавшее на тротуар дерево также повредило две машины.

Ранее дерево упало на двухлетнюю девочку в красногорском парке «Ивановские пруды» на детской площадке. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

Жителей и гостей столицы предупреждали о сильном ветре , порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. Непогода продержится в городе 21 апреля минимум до 20:00.

Женщины Машины Погода в Москве Москва

Новости по теме