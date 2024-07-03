03 июля 2024, 21:28

«Пообещал закопать». Коллекторы решили выселить многодетную жену бойца СВО из квартиры в Москве

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Группа мужчин взломала дверь в тамбур и ворвалась в квартиру дома на Зацепском валу в московском районе Замоскворечье, чтобы выселить из помещения женщину Евгению с тремя детьми, муж которой сейчас принимает участие в специальной военной операции. В беседе с 360.ru она пояснила, что напавшими оказались коллекторы, которых нанял новый «собственник».

Она добавила, что завтра к ней приедут ставить над дверью камеру, чтобы заснять поведение коллекторов.

Евгения поделилась с 360.ru судебными документами. Из них следует, что через полгода после смерти одинокой и бездетной собственницы у нее появилась внучка, которая через нотариуса получила свидетельство о праве на наследство, включая квартиру.

Менее чем через месяц новая владелица на основании договоров дарения и купли-продажи долей передала право на недвижимость новому собственнику, который также через месяц продал квартиру новой владелице через сайт объявлений.

Собеседница добавила, что коллекторы ее в покое не оставили. Сегодня возглавлявший группу нападавших позвонил ей по телефону и начал угрожать ей и ее детям убийством.

Она добавила, что кроме иска в суд, новая якобы владелица квартиры уже писала на нее заявление в прокуратуру, в котором назвала семью маргинальной. Но когда сотрудники надзорного ведомства приехали к ней домой, то сразу сказали, что им тут делать нечего. Теперь остается только ждать результатов экспертизы документов и решения суда.

В конце июня суд Москвы приговорил к четырем годам колонию участницу мошеннической группы, которая продала чужую четырехкомнатную квартиру на Ленинском проспекте. Настоящая владелица давно жила за границей, чем и воспользовалась злоумышленница. Она загримировалась и получила новый паспорт на имя собственницы, а после оформила сделку на продажу квартиры.

Собеседница пояснила, что изначально квартира принадлежала одинокой пенсионерке, которая предоставила ей недвижимость по договору безвозмездной аренды. Но в 2023 году бабушка умерла. Никаких родственников и детей у владелицы дома не было.

По словам Евгении, она ждала и планировала заключить новый договор аренды с властями города, которому переходила квартира одинокой пенсионерки, но у недвижимости оказались новые хозяева.

«Через полгода появились новые собственники, сначала одни, потом вторые. За шесть месяцев появились три человека. Сначала они просто приходили с участковым. Подали в суд иск о выселении меня и моей семьи, но суд оставил его без движения» - пояснила Евгения.

Она добавила, что три дня назад в квартиру ворвались восемь мужчин. В тот момент в помещении находились трое детей с бабушкой.

«Я приехала через 15 минут и вызвала полицию. Нас всех забрали и допросили. Полицейские заявили, что в документах на квартиру присутствуют мошеннические действия. Меня оставили в квартире, а им сказали, что приближаться они могут только после решения суда и проверки документов на экспертизе», - поделилась Евгения.

Суд Дети Недвижимость Коллекторы Москва Квартиры
03 июля 2024, 21:15
Школьница на самокате сбила коляску с ребенком в Симферополе
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В Симферополе в парке имени Юрия Гагарина школьница сбила на электросамокате коляску с маленькой девочкой и скрылась с места. Родственник подростка рассказал 360.ru, что семье пострадавшего ребенка уже оказали необходимую помощь.

«Мы узнали о произошедшем в местных СМИ. Насколько я знаю помощь уже оказали пострадавшему ребенку», - отметил собеседник издания.

Очевидцы успели заснять девушку, но она закрывала лицо руками. По данным Telegram-канала Shot, управлявшая электросамокатом девочка живет в семье, где есть депутаты Госсовета Крыма и бизнесмены.

После столкновения школьница извинилась, но не стала оставаться на месте происшествия. В результате наезда полуторагодовалая девочка получила рассечение. Родители написали заявление в полицию. Всего примерно через час подростка вновь заметили парке на том же самокате.

Ранее в Петербурге нетрезвый мужчина, ехавший на электросамокате, сбил девятилетнюю девочку.

Второклассница получила серьезные травмы.

Дети Крым Электросамокаты
03 июля 2024, 20:41
Катер с пассажирами взорвался в порту Сочи
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Взрыв произошел на маломерном судне в морском порту Сочи после бункеровки. Никто не пострадал, сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

«В результате происшествия пострадавших и разлива нефтепродуктов нет», - отметили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту исполнения требований законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.

По данным Telegram-канала «Новости Сочи 24», во время взрыва на борту катера находились два человека. Одного из них взрывной волной отбросило в сторону.

Предварительной причиной ЧП стало скопление паров бензина. Мощность взрывной волны была такой, что по всему корпусу судна появились трещины и вылетели стекла.

Похожий случай произошел ранее в Нижнем Тагиле.

Катер взорвался на озере при попытке завести мотор. На борту находились отец и его 14-летний сын. Подростка госпитализировали с ожогами.

Прокуратура РФ Сочи Взрывы
03 июля 2024, 19:49
«Раньше происшествий не было». Жена водителя гидроцикла — об аварии с катером на Неве
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Водитель гидроцикла, который столкнулся с катером на Малой Невке в Санкт-Петербурге, никогда ранее не попадал в такие аварии. Об этом 360.ru рассказала супруга пострадавшего.

«Он в реанимации. Насколько я знаю, у него перелом руки и что-то с ребрами. Вероятно, гидроцикл взял в аренду, но катался не в первый раз, раньше происшествий не было», - сказала женщина.

Она добавила, что ей неизвестно, кто виноват в аварии, а с другой стороны к ним на контакт пока что не выходили.

Ранее стало известно, что 41-летний мужчина на гидроцикле врезался в катер. У него зафиксировали перелом предплечья, сотрясение мозга, травму грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму, сообщал News.ru.

Два дня назад на Неве в Ленинградской области управляющий гидроциклом мужчина также столкнулся с катером. Но для него все закончилось печальнее - он погиб от полученных травм.

Санкт-Петербург Больницы ДТП
03 июля 2024, 19:19
Появились кадры с места стрельбы в Люблине
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В московском районе Люблино произошел конфликт, один из участников которого произвел выстрелы в воздух. Полиция задержала трех человек, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД. Кадры с места стрельбы появились в распоряжении 360.ru.

ЧП произошло на Тихорецком бульваре, где находится центр оптово-розничной торговли «Москва». По предварительным данным, выстрел был сделан из травматического пистолета. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь по людям на Тихорецком бульваре. Стрельба началась во время драки с участием мигрантов. Источник 360.ru уточнил, что конфликт произошел из-за разногласий между прохожими и водителем такси.

В Одинцовском округе Московской области драка переросла в стрельбу. Несколько мужчин стали палить по окнам из оружия. Никто не пострадал.

Стрельба Полиция Москва

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