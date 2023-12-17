Поножовщина в вагоне московского метро попала на видео

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Семь человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении школьного автобуса и «Лады» в Игринском районе Удмутртии. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по республике.

Жертв нет. Всех пассажиров микроавтобуса отправили на углубленный осмотр в лечебное учреждение в поселке Игра. Госавтоинспекция устанавливает причины ДТП.

В ликвидации его последствий участвовали 13 человек и шесть спецмашин.

Ранее, 8 декабря, школьный автобус ПАЗ, в салоне которого были 21 ребенок и сопровождающий, столкнулся с Toyota Sprinter в Приморье.

Школьников везли с экскурсии, проходившей во Владивостоке, в село Сергеевка. Пострадали один ребенок и водитель иномарки, обоим потребовалась госпитализация.

Микроавтобус «Газель Next» вез 17 человек, среди которых было восемь детей, на соревнования из Глазова в Ижевск. В легковушке «Лада Веста» находился один мужчина. Авария случилась на 251-м километре федеральной автодороги М-7 «Волга». Экстренные службы получили информацию в 07:45.