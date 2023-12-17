17 декабря 2023, 13:50

Поножовщина в вагоне московского метро попала на видео

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Мужчина устроил поножовщину в вагоне поезда московского метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Словесная перепалка переросла в драку между тремя знакомыми. Ранее судимый 41-летний мужчина схватился за нож и пырнул 30-летнего молодого человека. Пострадавшего доставили в больницу.

«Его здоровью причинен тяжкий вред», - уточнили в прокуратуре.

Злоумышленника задержали и привлекли к ответственности по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование находится на контроле прокуратуры московского метрополитена.

Ранее вооруженный ножом мужчина ранил двух человек в торговом центре Москвы. Подозреваемого задержали, пострадавших госпитализировали. В МВД сообщили, что конфликт произошел на бытовой почве.

Прокуратура РФ Больницы Видео Мужчины Поножовщины Метро
17 декабря 2023, 11:11
Автобус врезался в фонарь в Москве, пострадали четыре человека
РИА «Новости»
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Пассажирский автобус 17 декабря влетел в фонарный столб на Веерной улице в Москве. Пострадали четыре человека, сообщил источник «360».

На место происшествия приехали спецслужбы: сотрудники ГИБДД и несколько машин скорой помощи, пассажиров осмотрели медики.

Причины аварии пока неизвестны. Автобус ехал по маршруту № 329 «Славянский бульвар - Тропарево». Сейчас движение в районе пересечения Веерной, Матвеевской и Нежинской улиц в столице затруднено.

Ранее два ребенка и взрослый пострадали в ДТП с самосвалом в Москве. Дорогу на 1-й Северной улице не поделили большегруз и иномарка Skoda Rapid.

ДТП ГИБДД Дороги Автобусы Машины
17 декабря 2023, 09:51
Семь человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии
пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской республике
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Семь человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении школьного автобуса и «Лады» в Игринском районе Удмутртии. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по республике.

Жертв нет. Всех пассажиров микроавтобуса отправили на углубленный осмотр в лечебное учреждение в поселке Игра. Госавтоинспекция устанавливает причины ДТП.

В ликвидации его последствий участвовали 13 человек и шесть спецмашин.

Ранее, 8 декабря, школьный автобус ПАЗ, в салоне которого были 21 ребенок и сопровождающий, столкнулся с Toyota Sprinter в Приморье.

Школьников везли с экскурсии, проходившей во Владивостоке, в село Сергеевка. Пострадали один ребенок и водитель иномарки, обоим потребовалась госпитализация.

Микроавтобус «Газель Next» вез 17 человек, среди которых было восемь детей, на соревнования из Глазова в Ижевск. В легковушке «Лада Веста» находился один мужчина. Авария случилась на 251-м километре федеральной автодороги М-7 «Волга». Экстренные службы получили информацию в 07:45.

ДТП Удмуртия Автобусы
17 декабря 2023, 03:08
Пожилая петербурженка продала квартиру и перевела 5,5 млн мошенникам
Pxhere
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В Санкт-Петербурге мошенники лишили 83-летнюю пенсионерку квартиры. Об этом сообщило издание 78.ru.

Аферисты связались с жительницей Фрунзенского района в октябре и общались с пожилой женщиной до 2 декабря. Злоумышленники заявили, что для сохранности имущества петербурженке нужно связаться с риелторами и продать через них квартиру.

Пенсионерка выполнила требования мошенников и отправила полученные от сделки 5,5 миллиона рублей на указанные злоумышленниками счета. Через некоторое время жительница Северной столицы поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Похожая история произошла в ХМАО. Местная жительница увидела рекламу инвестиций в Сети, перешла на сайт и оставила там свои контакты. С ней связалась неизвестная и сказала, что нужно скачать специальное приложение и перевести средства на сторонние счета. В итоге пострадавшая лишилась миллиона рублей.

Санкт-Петербург Мошенничество Деньги
17 декабря 2023, 02:34
Полиция в Москве задержала рэпера, хотевшего «избить беременную русскую женщину»
Pxhere
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Сотрудники полиции в Москве задержали участника рэп-баттла, который заявил в одном из своих выступлений, что хочет избить беременную русскую женщину. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Речь идет об уроженце Красноярского края. Его заподозрили в разжигании межнациональной ненависти. Текст рэпера возмутил интернет-пользователей, отметила Волк.

Она добавила, что у подозреваемого изъяли мобильные устройства с записью видео, имеющего доказательное значение. По факту случившегося возбудили дело по статье 282 Уголовного кодекса России.

«Комплекс оперативных мероприятий и следственных действий продолжается», - отметила Волк.

Рэпер заявил, что раскаивается и хочет принести свои извинения перед всем русским народом.

Ранее в Москве задержали проукраинского блогера. Он распивал алкоголь на детской площадке и показывал друзьям татуировку на шее - принадлежность к террористической организации. Полицию вызвали местные жители.

МВД РФ Женщины Полиция Москва 2023

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