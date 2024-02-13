Помощник машиниста избил подростков в электричке в Подмосковье

По данным канала, мужчина преследовал зацеперов, которые сорвали стоп-кран и разбили стекло. Хулиганам удалось скрыться, но помощник машиниста набросился на группу подростков, которые ехали в том же вагоне. Он кричал и матерился, заставлял подростков вставать на колени и бил их. Досталось не только мальчикам, но и девочкам. В нападении участвовал еще один мужчина, но его личность не установлена.

На Курском вокзале полицейские задержали подростков и вызвали их родители. Тогда пострадавшие показали видео нападения. Правоохранительные органы изучают обстоятельства инцидента.

В сентябре прошлого года мужчина напал на контролера , который проверял оплату проезда в электричке Екатеринбург - Нижний Тагил.