Помощник бывшего офицера СБУ Прозорова подтвердил подрыв его машины в Москве

«Не переживайте, все у него хорошо, живой. Продолжит дальше работать. Его убить старались, не получилось ничего. Вы понимаете, чем он занимался, кто он», - сказал помощник.

В последние годы бывший подполковник СБУ проживал на территории России и помогал в расследовании преступлений со стороны властей Украины.

Автомобиль Прозорова взорвали ранее в пятницу неподалеку от дома на Коровинском шоссе. Сам бывший офицер отделался травмой ноги. В распоряжении «360» появились кадры с места происшествия.