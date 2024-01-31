Помощница судьи в Салехарде протаранила автозак

В интернет попало видео, на котором автозак с сиреной и проблесковыми маячками ехал на судебное заседание. На перекрестке Kia Sportage не уступил дорогу и на скорости врезался в спецтранспорт. Машина с подозреваемым от сильного удара развернулась на 180 градусов.

Пострадал только один человек - водитель легкового авто. За рулем, по информации канала, сидела 28-летняя помощница судьи. Она получила закрытую черепно-мозговую травму. После аварии за заключенным и двумя конвоирами отправили другой автозак. Девушке оказали медпомощь. По месту ее работы устроили служебную проверку.

На трассе в Краснодарском крае автозак с тремя заключенными столкнулся с легковым авто и перевернулся. Все участники аварии получили травмы средней степени тяжести.