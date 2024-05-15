Поминальное застолье с шатрами и шашлыками устроили на кладбище в Нижнем Новгороде

Массовые гуляния на Автозаводском кладбище засняли очевидцы. Десятки человек жарили шашлыки в нескольких метрах от могильных оград, а местами - вплотную к ним. На фоне мраморных памятников расставили шатры и длинные столы с угощениями. По словам нижегородцев, таким образом цыгане отметили в 2024 году Радоницу - день первого после Пасхи поминовения усопших в православной традиции.

Аналогичное празднование прошло на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. По информации E1.ru , табор устроил посиделки с шашлыками, куличами и арбузами среди могил. Один из участников застолья объяснил журналистам, что такова цыганская традиция - поминать усопших за щедро накрытым столом.

Другое неожиданное место для жарки шашлыка обнаружили в Сочи. Мужчина разжег огонь на собственном балконе. Полицейские составили административный протокол.