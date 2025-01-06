Пользователи МТС пожаловались на перебои с интернетом и мобильной связью

По его данным, возник сбой в работе мобильного и домашнего интернета МТС. Жалобы стали поступать примерно в 10:15 по московскому времени. За два часа ресурс получил 7,7 тысячи сообщений о неполадках.

Чаще всего сбои фиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской, Нижегородской и Ленинградской областях, а также в Удмуртской республике.

Ранее пользователи столкнулись со сбоем в работе мессенджера Telegram, сообщил RT. В нескольких регионах приложение плохо работало в новогоднюю ночь. Проблемы возникали у жителей Тверской, Нижегородской, Московской, Ленинградской областей, а также Москвы и Петербурга. Примерно 51% пользователей пожаловался на неполадки с подключением к серверу, еще 17% - на сложности с отправкой сообщений.