Полыхавшую в Подмосковье электричку потушили. Вот что с ней стало

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По факту происшествия уже начали проверку. Обстоятельства пожара устанавливают Северная транспортная прокуратура и следователи.





В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре ранее уточнили, что поезд следовал из столицы в Тверь. Возгорание произошло между восьмым и девятым вагонами.

«Движение в районе станции Поварово-1 Московской области временно ограничено, предварительно пострадавших нет», - указывали в Западном МСУТ СК.

В МЧС рассказали, что горели два вагона поезда - огонь успел охватить 140 квадратных метров. До прибытия пожарных подразделений эвакуировались восемь человек, никто не пострадал.