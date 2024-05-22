Полыхавшую в Подмосковье электричку потушили. Вот что с ней стало
Загоревшуюся электричку на станции Поварово-1 в Подмосковье потушили. Видео с места ЧП появилось в распоряжении 360.ru. На кадрах видно, что вагоны сильно пострадали от огня.
По факту происшествия уже начали проверку. Обстоятельства пожара устанавливают Северная транспортная прокуратура и следователи.
В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре ранее уточнили, что поезд следовал из столицы в Тверь. Возгорание произошло между восьмым и девятым вагонами.
«Движение в районе станции Поварово-1 Московской области временно ограничено, предварительно пострадавших нет», - указывали в Западном МСУТ СК.
В МЧС рассказали, что горели два вагона поезда - огонь успел охватить 140 квадратных метров. До прибытия пожарных подразделений эвакуировались восемь человек, никто не пострадал.