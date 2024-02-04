Полуторагодовалый ребенок выжил после падения с третьего этажа в Екатеринбурге

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По словам очевидцев, ребенок рухнул в снег без одежды, в одном подгузнике. Девочку доставили в больницу, ее жизни ничто не угрожает.

В УМВД по региону заявили, что сотрудники по делам несовершеннолетних проводят проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.

Силовики попросили родителей не оставлять маленьких детей без присмотра и оборудовать окна запирающими устройствами.

В селе Турунтаево Прибайкальского района в Бурятии в снегу нашли девятимесячного ребенка с отмороженными ногами. Его оставили на улице в 30-градусный мороз.