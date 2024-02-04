04 февраля 2024, 17:49

Полуторагодовалый ребенок выжил после падения с третьего этажа в Екатеринбурге

РИА «Новости»
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Сугроб спас жизнь полуторагодовалой девочке, выпавшей из окна третьего этажа в Екатеринбурге. Мать, оставившая дочь на четырехлетнего сына, даже не заметила ее пропажи. Об этом сообщило издание E1.RU.

По словам очевидцев, ребенок рухнул в снег без одежды, в одном подгузнике. Девочку доставили в больницу, ее жизни ничто не угрожает.

В УМВД по региону заявили, что сотрудники по делам несовершеннолетних проводят проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.

Силовики попросили родителей не оставлять маленьких детей без присмотра и оборудовать окна запирающими устройствами.

В селе Турунтаево Прибайкальского района в Бурятии в снегу нашли девятимесячного ребенка с отмороженными ногами. Его оставили на улице в 30-градусный мороз.

Дети Екатеринбург Полиция
04 февраля 2024, 16:36
Ударившего ребенка кулаком в Курчатове мужчину арестовали на 2 месяца
РИА «Новости»
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Суд распорядился арестовать 55-летнего мужчину, который ударил кулаком по лицу стоявшего в одном из магазинов Курчатова четырехлетнего ребенка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Курской области.

Подсудимого Мухамеда Гулаева обвинили по статье о покушении на убийство малолетнего. Региональное управление Следственного комитата потребовало заключить его под стражу. Суд удовлетворил ходатайство, Гулаева отправили под арест сроком на два месяца.

Нападение произошло 2 февраля, его зафиксировали камеры видеонаблюдения. На ролике пьяный Гулаев ударил мальчика по голове, в этот момент к нему подбежала женщина и оттолкнула от ребенка. Затем неадекватного взрослого ударил отец мальчика и повалил на пол.

Позднее выяснилось, что уроженец Ингушетии приехал в Курскую область в поисках работы.

Суд Дети Мужчины
04 февраля 2024, 15:29
Появились кадры упавшей в канал Махачкалы машины с детьми
Телеканал «360»
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Легковой автомобиль упал в водный канал в Махачкале, пострадали двое несовершеннолетних. В распоряжении «360» появилось видео с места ЧП.

Очевидцы пытались вытащить людей из затонувшей машины. Некоторые советовали сразу сделать искусственное дыхание.

В пресс-службе региональной прокуратуры уточняли, что ЧП произошло 4 февраля в поселке Семендер. Водитель автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в водный канал.

В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров, их отвезли в больницу. Ведомство взяло ход расследование обстоятельств аварии под свой контроль.

Пресс-служба Минздрава республики добавила, что пострадали дети восьми и 12 лет. Их состояние оценили как крайне тяжелое. Врачи подключили их к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Дагестан Дети ДТП Машины
04 февраля 2024, 11:27
Полицейский вертолет разбился в Турции, погибли два человека
Global Look Press
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Полицейский вертолет в ночь на 4 февраля потерпел крушение на юге Турции вблизи города Газиантеп. В результате погибли два пилота, а техник выжил. Об этом сообщила газета Hurriyet со ссылкой на заявление главы МВД Турции Али Ерликая.

EM 708 вечером 3 февраля вылетел из аэропорта в провинции Хатай в Газиантеп. Вскоре сигнал воздушного судна пропал. Обломки вертолета нашли в шести километрах возле села Картал.

Прибывшие на место катастрофы спасатели извлекли тела пилотов, а также помогли выбраться технику. Пострадавшего отправили в больницу Газиантепа, где ему оказали медицинскую помощь.

Журналисты не привели информацию о его состоянии. Правоохранительные органы устанавливают причины крушения вертолета.

Ранее в Измире тушивший пожар вертолет рухнул в водохранилище. Одного спасателя нашли, двое пропали без вести.

Вертолеты Авиация Турция
04 февраля 2024, 05:58
Двух дипломатов НАТО задержали при попытке въехать в Северодвинск
РИА «Новости»
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Пара дипломатов из стран НАТО притворилась влюбленными, пытаясь проникнуть в город Северодвинск в Архангельской области в новогоднюю ночь. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Португалец и француженка приехали на такси из Архангельска, но на въезде в Северодвинск, являющийся городом особого военного назначения, их остановили сотрудники ДПС для проверки документов.

«В стратегический город можно попасть только по разрешению ФСБ - коего у парочки не оказалось. На вопрос, зачем приехали, правоохранителям ответили: хотим посмотреть северное сияние», - уточнил канал.

При этом натовские дипломаты заявили, что якобы ничего не знали про особое разрешение от ведомства. Авторы канала отметили, что женщина ранее училась в Москве, специализируется по России, Центральной и Восточной Европе, владеет пятью языками и даже приемами каратэ.

Ранее бывшая сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер заявила, что Россия нашла «ахиллесову пяту» американской армии. По ее словам, россияне поняли, что американцы полностью зависят от космических спутников-шпионов и в гражданской жизни.

Шпионаж Дипломатия Военные Россия Запад НАТО Архангельская область

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