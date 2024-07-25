Полуторагодовалый ребенок выпал из окна в Подмосковье
В Зарайске из окна квартиры выпал полуторогодовалый ребенок. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«В Зарайске с четвертого этажа жилого дома выпал мальчик. Малыш госпитализирован», - сообщили в ведомстве.
Других подробностей происшествия спасатели не привели.
МЧС напомнило, что при наличии в квартире детей, выходя из помещения, нужно закрывать окна. Также необходимо установить блокираторы и не оставлять ребенка без присмотра.
В Шарыпове оставленный без присмотра двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа. Мать мальчика и ее сожитель смотрели телевизор в другой комнате. Ребенок находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.