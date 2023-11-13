Полуторагодовалый мальчик выпал из окна с 18-го этажа

Ребенок находился в квартире с родителями. Когда все спали, мальчик решил полезть к окну, открыл его и упал. Он выжил, но получил травмы.

Следователи начали проводить проверку по факту падения мальчика из окна. По информации Telegram-канала Mash Siberia , очевидцы заметили, что с 18-го этажа что-то упало, но не придали этому значения. Примерно через полчаса прохожие нашли ребенка и вызвали скорую помощь. Семья полуторагодовалого малыша благополучная и на учете не состоит.

Следственный комитет призвал родителей внимательно следить за своими детьми и закрывать окна.

Ранее из окна квартиры в Щелкове выпал семилетний мальчик. Он разогревал еду, когда на кухне вспыхнул пожар. Мальчик выпрыгнул из окна второго этажа и получил сотрясение головного мозга. Ребенка нашли прохожие - он лежал без сознания около своего дома.