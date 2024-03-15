15 марта 2024, 11:23

Полуобнаженный уроженец Тувы напал с топором на мужчину в Абакане

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Уроженец Тувы 15 марта напал на мужчину прямо на улице в Абакане. Злоумышленник ударил его обухом топора по голове. Очевидица происшествия рассказала «360», что пострадавший был в крови. В тот момент она подумала, что мужчина скончался.

По словам женщины, нападение произошло на улице Некрасова, 18. Самого агрессора она не заметила, а пострадавший лежал без движения боком на земле.

«Мы проезжали мимо. У пострадавшего были лоб и руки в крови, но открытых ран я не видела. Мы сначала подумали, что он мертв, но потом приехала скорая, его повернули - он зашевелил рукой и пальцами. Скорая приехала быстро, еще две машины милиции было», - поделилась собеседница.

Жертву нападения госпитализировали в Абаканскую межрайонную клиническую больницу. Врачи зафиксировали у него травмы в области головы.

Пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщила о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство. Подозреваемого задержали в квартире по месту жительства.

По данным следствия, 33-летний уроженец Тувы в ходе бытового конфликта напал на мужчину. Он нанес ему несколько ударов обухом топора.

Накануне в Дагестане задержали мужчину, который подозревается в убийстве топором двух женщин пенсионного возраста.

Убийства Преступления Мужчины
15 марта 2024, 08:28
Пожар в ангаре потушили в Новгородской области
РИА «Новости»
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Пожар, который вспыхнул в ангаре на территории пилорамы в Новгородской области, удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар», - отметили в ведомстве.

До этого стало известно, что пожар вспыхнул в ангаре на территории пилорамы в городе Чудово Новгородской области. Его площадь составила 1,5 тысячи квадратных метров.

Информации о пострадавших не сообщали. Угрозы другим домам уже нет. На месте происшествия работают специальные службы, которые установят точные причины и обстоятельства.

Незадолго до этого строящийся многоквартирный дом загорелся в Твери. В результате возгорания никто не пострадал.

Пожары Россия
15 марта 2024, 08:03
Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области
РИА «Новости»
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На территории Липецкой области утром в пятницу ввели режим воздушной опасности. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.

«Беспилотники заметили вблизи границ региона. Все средства и силы привели в состояние повышенной готовности. Не поддавайтесь панике и соблюдайте спокойствие. Сигнал носит информационный характер, он не окажет влияния на нормальную жизнедеятельность области», - написал он.

Артамонов призвал местное население следить за актуальной информацией на телеканале «Липецкое время», а также на официальных ресурсах МЧС и правительства региона.

Днем ранее, 14 марта, в Липецкой области также срабатывал сигнал воздушной опасности , он действовал около часа. Артамонов объяснял, что власти получили сведения о вероятных прилетах дронов по населенным пунктам региона или окрестностям Липецка.

Беспилотники Россия
15 марта 2024, 08:01
Мощный торнадо обрушился на несколько штатов в США
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Восемь торнадо зафиксировали сотрудники Метеорологической службы США вечером, 14 марта, в семи штатах. В результате разгула стихии в штате Индиана погибли не менее трех человек. Об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на данные правоохранителей.

Восемь торнадо зафиксировали сотрудники Метеорологической службы США вечером, 14 марта, в семи штатах. В результате разгула стихии в штате Индиана погибли не менее трех человек. Об этом сообщил телеканал ABC , ссылаясь на данные правоохранителей.

Телеканал уточнил, что люди погибли в округе Рэндольф. Полиция штатов Огайо, Кентукки, Канзас, Теннеси также сообщала о серьезных последствиях торнадо.

Разрушена гражданская инфраструктура, пострадали жилые дома, в населенных пунктах нет электричества. Спасатели начали поисковые операции, ищут людей под завалами.

В декабре по Теннеси прокатилась волна торнадо. Младенец попал в его воронку, но выжил.

США Спасатели Полиция
15 марта 2024, 05:57
Пенсионерка забыла пакет с 1,4 млн рублей в кондитерской
РИА «Новости»
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В Томске полицейские вернули пенсионерке более 1,4 миллиона рублей, которые она оставила в сумке в одной из городских кондитерских. Об этом сообщило в своем Telegram-канале МВД России по Томской области.

В полицию обратилась местная жительница, которая нашла в одной из томских кондитерских пакет с крупной суммой денег. Правоохранители прибыли в торговую точку, где изучили записи с камер видеонаблюдения и уже в течение суток установили, что сумку с наличными потеряла 65-летняя горожанка.

«Как выяснили стражи правопорядка, пенсионерка сняла со своего счета более 1,4 миллиона рублей и по пути домой зашла в магазин за пирожными, где и забыла пакет с наличными», - говорится в сообщении.

Полицейские вернули потерянные сбережения пожилой женщине.

В начале марта мошенники обманули жительницу Иркутской области, убедив ее взять займ на сумму 1,7 миллиона рублей , а затем перечислить деньги на «безопасный счет». Своевременное вмешательство полиции спасало женщину от потери квартиры, которую ее убеждали продать те же аферисты.

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