Полуобнаженный уроженец Тувы напал с топором на мужчину в Абакане

По словам женщины, нападение произошло на улице Некрасова, 18. Самого агрессора она не заметила, а пострадавший лежал без движения боком на земле.

«Мы проезжали мимо. У пострадавшего были лоб и руки в крови, но открытых ран я не видела. Мы сначала подумали, что он мертв, но потом приехала скорая, его повернули - он зашевелил рукой и пальцами. Скорая приехала быстро, еще две машины милиции было», - поделилась собеседница.

Жертву нападения госпитализировали в Абаканскую межрайонную клиническую больницу. Врачи зафиксировали у него травмы в области головы.

Пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщила о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство. Подозреваемого задержали в квартире по месту жительства.

По данным следствия, 33-летний уроженец Тувы в ходе бытового конфликта напал на мужчину. Он нанес ему несколько ударов обухом топора.

Накануне в Дагестане задержали мужчину, который подозревается в убийстве топором двух женщин пенсионного возраста.