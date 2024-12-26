Полуметровую пробоину обнаружили в корпусе затонувшего российского судна Ursa Major

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Представители ГК рассказали, что на судне была объявлена общесудовая тревога, после чего был проведен осмотр судна.

«В ходе внешнего аварийного осмотра судна была обнаружена пробоина выше линии воды (примерно 15-30 сантиметров от воды, волнения моря) размером примерно 50 сантиметров на 50 сантиметров», - рассказали в «Оборонлогистике».

По их данным, края пробоины были рваные и направлены внутрь судна. При этом палуба оказалась усыпана осколками.

Ранее «Оборонлогистика» заявила, что судно пострадало в результате целенаправленной террористической атаки. По показаниям членов экипажа судна, в 13:50 (по московскому времени) произошли три последовательных взрыва с правого борта.