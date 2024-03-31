31 марта 2024, 11:51

Полуголый мужчина разгромил мясной магазин в Екатеринбурге

РИА «Новости»
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Агрессивный мужчина в Екатеринбурге разделся и разгромил магазин с мясной продукцией. Об этом сообщило местное издание Е1.

По информации источника E1, ЧП произошло на улице Титова. Мужчина продемонстрировал непристойный жест, после чего сломал стеклянную дверь и вошел внутрь помещения.

На место прибыли полицейские, которые задержали дебошира. В отношении него завели административное дело о мелком хулиганстве, после чего мужчину передали бригаде скорой помощи. При этом он не смог объяснить причину поступка из-за сильного алкогольного опьянения.

«Все продавцы сильно напугались. Скрутить дебошира удалось благодаря посетителю, который помог связать ему ноги и руки скотчем. Мужчина чуть не покалечил охранника палкой, с помощью которой проник в магазин», - рассказал о ситуации один из очевидцев.

В январе женщина в Перми устроила погром в супермаркете , полила себя кефиром и надкусила торты.

Магазины Мужчины Екатеринбург
31 марта 2024, 12:25
Дежурство охранника из Белоруссии в «Крокусе» стало для него роковым
РИА «Новости»
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У охранника Алима Кошеварова, оказавшегося на первой линии обстрела в момент теракта в «Крокусе», 22 марта был выходной. Но он вышел на работу, чтобы помочь коллегам обеспечить безопасность на концерте «Пикника». Об этом написал «Царьград».

Кошеваров приехал в Москву из Белоруссии, он работал вахтовым методом. Когда началась стрельба, мужчина с другими охранниками находился у стеклянного входа в здание. Он мгновенно сообразил, что делать, и начал уводить людей в безопасное место.

Вскоре его настигла автоматная очередь. Кошеваров получил три пулевых ранения, его госпитализировали в Боткинскую больницу.

Врачи до последнего боролись за жизнь охранника, но 29 марта он скончался. Об этом сообщили в посольстве Белоруссии в Москве. Дипломаты пообещали, что помогут с транспортировкой тела Кошеварова на родину.

Белоруссия Врачи Мужчины Теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 11:29
Движение по дублеру Боровского шоссе перекрыли из-за утечки пропана из КамАЗа
РИА «Новости»
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Утечка пропана произошла из грузовика КамАЗ на Боровском шоссе в Москве. О ЧП сообщил источник «360».

По предварительным данным, КамАЗ, перевозивший восемь тонн сжиженного пропана, следовал на заправку, когда произошла разгерметизация, пояснил собеседник «360».

Место происшествия огородили. Расстояние до жилых домов, по словам источника, составляет 70 метров. На место выехали специалисты лаборатории МЧС, добавил он.

В департаменте транспорта Москвы подтвердили данные о происшествии, уточнив, что ЧП произошло в районе дома 2а к4. На месте работают оперативные службы города.

«Движение по дублеру Боровского шоссе перекрыто. Затруднений в районе происшествия нет», - подчеркнули в дептрансе.

Москва
31 марта 2024, 11:05
Семь человек погибли при взрыве автомобиля на рынке в Сирии
Unsplash
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В городе Аазаз, расположенном на севере Сирии, 31 марта взорвался автомобиль. В результате погибли семь человек, еще 30 получили ранения. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, взрыв прогремел в субботу на оживленном рынке недалеко от турецкой границы. Пострадавших с тяжелыми ранениями госпитализировали. Журналисты не называли причастных к взрыву машины.

Власти Сирии настаивают на выводе с территории страны американских военных, считая их интервентами. Однако в Госдепартаменте США заявили, что не намерены этого делать.

В начале февраля самолеты ВВС США нанесли удары по востоку Сирии. В результате погибли военнослужащие страны и местные жители. В Дамаске эту атаку назвали актом агрессии.

Больницы Сирия Взрывы
31 марта 2024, 10:57
Появились фото рыбного цеха в Химках после крупного пожара
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Крупный пожар произошел минувшей ночью в рыбном цеху в деревне Брехово городского округа Химки. Пресс-служба прокуратуры Подмосковья показала кадры с места ЧП.

Крупный пожар произошел минувшей ночью в рыбном цеху в деревне Брехово городского округа Химки.

Пресс-служба прокуратуры Подмосковья показала кадры с места ЧП.

На опубликованных снимках видно, что огонь частично уничтожил крышу здания.

«Химкинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки», - подчеркнули в ведомстве.

Общая площадь распространения огня составила около тысячи квадратных метров, информация о пострадавших не поступала. Пресс-служба МЧС уточняла, что самостоятельно с объекта эвакуировались три человека.

Ранее в субботу, 30 марта, в одной из квартир многоэтажного дома на западе Москвы начался пожар. Прибывшие на месте сотрудники МЧС эвакуировали жильцов дома , а хозяин горящей квартиры выбрался на козырек подъезда, откуда его сняли спасатели.

Пожары Прокуратура РФ Химки

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