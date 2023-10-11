Полуголые мужчины подрались на одной из улиц Екатеринбурга
Полуголые мужчины устроили драку в Юго-западном микрорайоне Екатеринбурга. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на местный Telegram-канал.
По информации издания, в паблике появилось видео, на котором голые мужчины дерутся на улице.
«В Юго-западном микрорайоне мужчины не поделили алкоголь и устроили бои», - сообщили авторы ролика.
В местном управлении МВД инцидент не прокомментировали.
В сентябре помощник депутата Госдумы Сергей Поляков стал участником драки в одном из московских дворов. Конфликт начался из-за выгула собак. По словам одной из участниц ссоры, помощник депутата прогонял со двора ее пожилую мать с ее подругами и их собаками, но те продолжили выгуливать питомцев. В ходе конфликта началась потасовка, в рамках которой один из участников попытался схватить Полякова за шею. Другая участница стычки заявила, что Поляков ударил ее и угрожал своими связями. В результате обе стороны написали заявления друг на друга в полицию.