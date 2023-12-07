Получившая ранение при стрельбе в Брянске школьница скончалась
В результате стрельбы в гимназии № 5 в Брянске пострадали пять человек, позднее одна из раненых школьниц скончалась. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Брянской области.
ЧП в гимназии произошло утром 7 декабря. Оружие в учебное заведение пронесла 14-летняя девочка и начала стрелять. По информации МВД, школьница произвела несколько выстрелов. После этого она свела счеты с жизнью.
Одна из раненых одноклассниц нападавшей скончалась. Правоохранительные органы устанавливают мотивы преступления.
В СК сообщили, что нападавшая стреляла из помпового ружья. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Ученики гимназии рассказали о выстрелах, которые слышали в здании. После этого они вместе с учительницей сидели, забаррикадировавшись , в одном из кабинетов.