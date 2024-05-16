Полторашка с соляной кислотой разлилась в московском пункте выдачи заказов
В одном из московских пунктов выдачи заказов крупного маркетплейса в Капотне разлилась соляная кислота. Как сообщил 360.ru источник, емкость с жидкостью, пришедшая заказчику, была повреждена.
«Произошла утечка соляной кислоты из 1,5-литровой бутылки», - передал источник.
Пункт выдачи заказов пристроен к жилому дому. Помещение уже проветрили и обработали нейтрализующим раствором. Поврежденную бутылку упаковали и передали представителям администрации «на ответственное хранение». Вопрос по утилизации тары решают.
Как утонил источник, кислота была предназначена для хозяйственно-бытового применения. Предварительно, никто не пострадал.
Летом 2023 года едкая кислота разлилась из контейнеров с мусорной площадки на Алтуфьевском шоссе в Москве. Специалисты Роспотребнадзора провели отбор проб воздуха, превышения предельно допустимой концентрации они не обнаружили