16 мая 2024, 18:49

Полторашка с соляной кислотой разлилась в московском пункте выдачи заказов

Pxhere
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В одном из московских пунктов выдачи заказов крупного маркетплейса в Капотне разлилась соляная кислота. Как сообщил 360.ru источник, емкость с жидкостью, пришедшая заказчику, была повреждена.

«Произошла утечка соляной кислоты из 1,5-литровой бутылки», - передал источник.

Пункт выдачи заказов пристроен к жилому дому. Помещение уже проветрили и обработали нейтрализующим раствором. Поврежденную бутылку упаковали и передали представителям администрации «на ответственное хранение». Вопрос по утилизации тары решают.

Как утонил источник, кислота была предназначена для хозяйственно-бытового применения. Предварительно, никто не пострадал.

Летом 2023 года едкая кислота разлилась из контейнеров с мусорной площадки на Алтуфьевском шоссе в Москве. Специалисты Роспотребнадзора провели отбор проб воздуха, превышения предельно допустимой концентрации они не обнаружили

Маркетплейсы Москва 2023 Москва
16 мая 2024, 18:44
Актер из «Папиных дочек» пропал в Москве
РИА «Новости»
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В Москве сотрудники полиции разыскивают пропавшего актера из сериала «Папины дочки» Андрея Светлова. В беседе с Regnum мама артиста сообщила, что сын отправился за деньгами в Климовск и исчез.

Пенсионерка пояснила, что в последнее время актер сидел без ролей, поэтому ездил на разные строительные объекты на подработку. С 9 по 12 мая он работал в Климовске, связи с ним не было, так как недавно у артиста украли два телефона.

«В воскресенье 12-го числа он приехал домой, сказал, что только для того, чтобы меня оповестить, что с ним все хорошо. А потом сказал, что поедет за деньгами заработанными, и пропал. С тех пор на связь не выходил», - рассказала журналистам женщина.

Она обратилась в полицию с просьбой выяснить, добрался ли сын до Климовска, получил ли зарплату и не попал ли в беду.

«Мне сказали, что по больницам и происшествиям проверили и никого похожего по описанию на Андрея в больницы не доставляли. Но больше пока никакой информации мне не сообщали», - отметила она.

Ранее полицейские освободили участника СВО из трудового рабства в Пушкино. По словам бойца, пока он ждал на вокзале поезд, разговорился с незнакомыми ему людьми, затем провал в памяти и «рабочий дом».

Полиция Актеры Москва
16 мая 2024, 18:36
«Трясет до сих». Школьница в Старом Осколе пошла в туалет ТЦ и родила мальчика
Unsplash
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Школьница пришла с матерью за покупками в торговый центр «Европа» в Старом Осколе и родила ребенка в туалете. Об этом 360.ru рассказала тетя новорожденного Татьяна.

«Дочь (родившая девушка - прим. ред.) пришла с мамой за продуктами, на кассе заболел живот, она ушла в туалет, мама приняла роды. Сейчас все уже хорошо, малыш здоров», - поделилась собеседница издания.

Родился мальчик. Вместе с роженицей младенца доставили в больницу. Как отметила родственница молодой мамы, ребенка однозначно оставят. Родители уже думают над именем.

«Я сначала не поверила, что сегодня родила, меня трясет до сих, мама вообще в шоке», - поделилась Татьяна.

Следственное Управление Следственного комитета России по Белгородской Области проведет проверку по факту происшествия.

«По результатам мониторинга СМИ организована проверка. В ее рамках будут установлены все обстоятельства произошедшего», - рассказали 360.ru в пресс-службе.

Ранее в Архангельске 15-летняя девочка родила в туалете торгового центра. После школьница вместе со своим 18-летним возлюбленным завернули ребенка в футболку и выбросили в ближайшем лесу.

Дети Россия Следственный комитет России Продукты Покупки
16 мая 2024, 16:06
Заведующего клиникой Хайдарова отправили под домашний арест
Пресс-служба Следственного комитета
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Заведующего столичной клиникой пластической хирургии IQ Plastique отправили под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

«По ходатайству следователей столичного СК 45-летнему заведующему хирургического отделения ООО „Ай Кью Пластик“ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - указано в сообщении.

Обвинение предъявили заведующему, а также 28-летнему врачу-хирургу по делу об оказании небезопасных услуг. Они прооперировали бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова, но после выписки мужчине стало плохо. Ему провели повторную операцию, однако состояние пациента ухудшилось. Он впал в кому, а после скончался.

В пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы уточнили, что заведующего отправили под домашний арест до 14 июля.

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, то есть до 14 июля 2024 года, с установлением на период домашнего ареста определенных запретов», - указано в сообщении.

IQ Plastique - клиника Тимура Хайдарова. Ранее ее опечатали, медцентру предписали приостановить работу на три месяца.

Суд Россия Аресты Москва
16 мая 2024, 14:59
«Постарались, чтобы паники не было». Самолет рейса Петербург — Уфа экстренно сел в Кирове
Телеканал «360»
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Летевший из Санкт-Петербурга в Уфу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Кирова. Пассажир воздушного судна Дмитрий рассказал 360.ru подробности случившегося.

«Командир говорит по громкой связи, что у самолета какие-то технические неисправности или неполадки, <…> в связи с чем вынуждены совершить посадку в другом городе, в Кирове. В целом, они <…> постарались, чтобы паники никакой не было. Они говорят, что все под контролем», - поделился мужчина.

По его словам, причину экстренной посадки пассажирам не назвали. Сейчас люди ожидают другой борт, который доставит их в пункт назначения. Представители аэропорта выдали пассажирам еду и воду.

Дмитрий отметил, что в салоне самолета не было паники.

«Просто какие-то единичные случаи были, что кто-то очень переживает, но паники не было. Хорошо стюардессы среагировали, они как-то старались не давать места панике», - подчеркнул пассажир.

По данным «Известий» , самолет рейса Петербург - Уфа вынужденно приземлился в Кирове в связи со срабатыванием датчика системы пожаротушения в багажном отсеке.

Ранее вынужденную посадку совершил самолет рейса SU220 Москва - Гунчжоу. Борт приземлился в Иркутске по причине технической неисправности.

Санкт-Петербург Уфа Самолеты Москва

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