20 июня 2024, 23:18

«Полрайона стучало в дверь». Мальчик гулял по карнизу на 11-этаже в Балашихе

Freepik
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В Балашихе шестилетний мальчик устроил прогулку по карнизу на 11-м этаже многоквартирного дома. Мать ребенка рассказала 360.ru, что в тот момент находилась в соседней комнате.

«Сын никогда не делал такого. Сам по себе он очень активный ребенок. Поэтому, как многие дети, может залезть туда, куда не нужно», - сказала она.

По словам ее подруги, глава семейства ушел на СВО, но несколько месяцев назад стало известно о его гибели. Супруги периодически злоупотребляли алкоголем.

«Мальчик был сам по себе, еще у него есть 17-летняя сестра. Когда он полез на карниз, мама спала пьяная, полрайона ей стучало в дверь, она открыла в итоге, но ребенок уже сидел в шкафу.», - отметила собеседница издания.

При этом соседка семьи в беседе с 360.ru заявила, что мать всегда следила за своими детьми. О мальчике заботилась и его старшая сестра, но именно в этот день ее не было дома.

Несчастный случай ранее произошел на улице Реутовской в Москве. Трехлетняя девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна квартиры. Ребенок умер в больнице.

Дети Семья Балашиха Москва Квартиры
20 июня 2024, 21:53
Тело пропавшей 16 июня девушки нашли в море у Сочи
Freepik
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Спасатели вытащили из моря тело девушки, которая, предположительно, пропала 16 июня в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Ее личность установят после опознания», - отметили в сообщении.

Огромная волна во время шторма унесла 20-летнюю Диану на Черном море. Девушка приехала отдохнуть в Сочи из Липецкой области. В воду она зашла в компании своего приятеля, который безуспешно пытался удержать ее в волнах.

Сильное течение унесло девушку в открытое море. Мужчина не смог ей уже ничем помочь. Спасатели организовали поиски, которые продолжались пять дней.

Подруга семьи Дианы рассказала 360.ru, что девушка мечтала побывать на море. Она копила деньги на поездку, чтобы просто погулять по берегу.

Спасатели Сочи
20 июня 2024, 20:59
Неадекватный мужчина устроил драку и громил машины в Дзержинском
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Неадекватный мужчина устроил драку с местными жителями, а потом стал громить припаркованные машины во дворе дома в Дзержинском. В распоряжении 360.ru появилось видео с места происшествия.

Судя по кадрам, полуголый мужчина кидался на группу людей, которые находились на площадке во дворе одной из многоэтажек. Причем отдыхающие старались не реагировать на провокации со стороны хулигана.

Когда тот начал приближаться к одной из женщин, ее принялся защищать другой мужчина. В итоге завязалась драка.

Пара направилась к дому, но мужчина начал их преследовать и оскорблять. Когда его выпады проигнорировали, дебошир принялся бить кулаком припаркованные рядом с домом автомобили.

Тут уже не выдержали жильцы многоэтажки. Несколько мужчин выскочили на улицу и прогнали злоумышленника.

Комментария от пресс-службы подмосковного главка МВД 360.ru не поступало.

На днях житель Люберец с гаечным ключом повредил несколько автомобилей во дворе жилого комплекса «Егорово парк».

Драки Видео Мужчины Машины
20 июня 2024, 19:44
Более 20 расчетов отправили на место пожара на Рябиновой улице в Москве
РИА «Новости»
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Крупный пожар вспыхнул вечером 20 июня в производственно-складском здании на Рябиновой улице в Москве. О ЧП сообщил источник 360.ru.

По его информации, объект, где произошло возгорание, расположен по адресу Рябиновая улица, 65, строение 2.

«Огонь распространяется. Следуют 25 расчетов», - добавил собеседник 360.ru.

Все обстоятельства случившегося уточняются.

Пожары Москва
20 июня 2024, 19:05
Огонь охватил 2 тысячи «квадратов» в заброшенном здании в Красноярске
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Заброшенное здание загорелось на улице Малиновского в Красноярске. Кадры с места ЧП опубликовали в Telegram-канале МЧС РФ.

По информации ведомства, огонь успел распространиться на площади две тысячи квадратных метров.

С возгоранием борются 36 специалистов. Спасатели задействовали 11 единиц спецтехники. Информация о пострадавших в МЧС не поступала.

Причины ЧП пока неизвестны.

В четверг, 20 июня, крупный пожар произошел в яхт-клубе в Мытищах. Там сгорел металлический ангар с двумя лодками. Обстоятельства происшествия теперь устанавливает прокуратура.

Пожары МЧС РФ

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