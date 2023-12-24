24 декабря 2023, 23:36

«Положим рядом с женой». Потерявший супругу в ДТП уральский блогер начал получать угрозы

РИА «Новости»
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Известный уральский блогер Александр Лещев, потерявший жену в ДТП с автобусом, начал получать угрозы после нескольких публикаций о произошедшей аварии в местном издании E1.ru. Мужчина убежден, что с ним хотят расправиться.

Супруга блогера погибла в страшной аварии на Серовском тракте. Женщина ехала в междугороднем автобусе, который занесло в кювет.

Вдовец уверен, что ДТП произошло из-за лысой резины на автобусе. Лещев потребовал посадить директора транспортной компании. Он не раз заявлял, что намерен добиться справедливости. На днях мужчина получил сообщение с угрозами с неизвестного номера.

«Лещ, еще раз на Е1 напишешь, рядом лежать будешь, понял? Чмо деревенское», - написал ему неизвестный.

Мужчина в тот же день написал заявление в полицию, полагая, что угроза связана с его публикациями о том ДТП. По его словам, он беспокоится о жизни и здоровье своей дочери, поэтому попросил полицию найти этого человека.

Ранее водитель и пассажир погибли в ДТП на МКАД , когда столкнулись три автомобиля.

Урал Убийства ДТП Блогеры
24 декабря 2023, 22:56
Два человека пострадали при взрыве и разрушении дома в Сочи
РИА «Новости»
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В Сочи при разрушении многоквартирного жилого дома на улице Трубачева пострадали два человека, еще двое — спасены. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В Сочи при разрушении многоквартирного жилого дома на улице Трубачева пострадали два человека, еще двое - спасены. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Сообщение о происшествии поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона вечером 24 декабря. Подразделения МЧС отправили к месту вызова спустя минуту.

«В 20:56 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что имеются разрушения остекления жилого дома и балкона одной из квартир, без горения», - уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, два человека пострадали, еще двоих спасли, а 23 - эвакуировали.

На месте находятся 60 специалистов и 19 единиц техники.

В одном из жилых домов в Сочи произошел взрыв. По предварительной версии, в квартире взорвался газ. Один из очевидцев рассказал «360», что взрыв был мощным.

Сочи МЧС РФ Взрывы Краснодарский край
24 декабря 2023, 22:51
Пассажира московского метро ранили ножом в ходе конфликта в вагоне
РИА «Новости»
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Конфликт в вагоне московского метро закончился поножовщиной в ходе которой один из участников получил ранение. Как сообщило МВД Медиа, потасовку устроили пассажиры поезда на Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии.

В ходе выяснения отношений во время поездки от станции «Китай-город» до станции «Пушкинская» один из пассажиров достал нож. Оппонент, увидев в руках у противника холодное оружие, попытался его выхватить, но получил только резаную рану.

На станции дебоширов задержали сотрудники вневедомственной охраны правительства Москвы, которым помогли пассажиры. Мужчин передали полицейским УВД на Московском метрополитене для проведения проверки.

Это не первая поножовщина в московском метро за последнее время. На минувшей неделе ранее судимый пассажир ранил 30-летнего мужчину, с которым он вступил в словесную перепалку. Пострадавшего забрали в больницу, а в отношении владельца ножа завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Конфликт в вагоне московского метро закончился поножовщиной в ходе которой один из участников получил ранение. Как сообщило МВД Медиа , потасовку устроили пассажиры поезда на Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии.

МВД РФ Поножовщины Метро Москва 2023
24 декабря 2023, 22:06
Пропавшую в Нижнем Новгороде 14-летнюю девочку нашли живой
РИА «Новости»
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Пропавшую в Нижнем Новгороде 14-летнюю девочку нашли живой. Об этом сообщили на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» волонтеры поисково-спасательной группы «Рысь».

«Найдена, жива! Всем спасибо за оперативное реагирование и распространение информации», - написали в группе ПСГ.

Школьница пропала 23 декабря. Она вышла из дома в Приокском районе, но обратно не вернулась и перестала выходить на связь.

В ориентировке ПСГ «Рысь» указали, что девочка была в черном пуховике. При ней были большие пакеты и рюкзак серого цвета. Из особых примет указали большую родинку около виска под волосами. Подростка искали более суток.

Ранее новосибирские волонтеры нашли 11-летнего мальчика , пропавшего 21 декабря по дороге в школу.

До этого волонтеры «Лизы Алерт» двое суток искали 13-летнего мальчика в Тюмени. Подросток не первый раз пропадал.

Дети Волонтеры Россия
24 декабря 2023, 21:25
Пешехода сбили на смерть на Ленинградском шоссе в Москве
РИА «Новости»
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Смертельное ДТП с участием пешехода произошло возле ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, пешеход переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил автомобиль Lamborgini Urus. Сейчас часть дороги перекрыта, из-за этого возникли затруднения движения.

Как сообщил Mash, Lamborgini принадлежит основательнице федеральной сети салонов красоты Grushka Алене Грушка.

В пятницу, 22 декабря, пешеход погиб в ДТП на северо-востоке Москвы. Как сообщается, грузовой автомобиль сбил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на 1-й Останкинской улице. В результате аварии мужчина скончался на месте.

Также в пятницу иномарка сбила 10-летнего ребенка на улице Варварка в Москве. Пострадавшего забрала машина скорой помощи.

ДТП Дороги Машины

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