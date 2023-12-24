«Положим рядом с женой». Потерявший супругу в ДТП уральский блогер начал получать угрозы

Супруга блогера погибла в страшной аварии на Серовском тракте. Женщина ехала в междугороднем автобусе, который занесло в кювет.

Вдовец уверен, что ДТП произошло из-за лысой резины на автобусе. Лещев потребовал посадить директора транспортной компании. Он не раз заявлял, что намерен добиться справедливости. На днях мужчина получил сообщение с угрозами с неизвестного номера.

«Лещ, еще раз на Е1 напишешь, рядом лежать будешь, понял? Чмо деревенское», - написал ему неизвестный.

Мужчина в тот же день написал заявление в полицию, полагая, что угроза связана с его публикациями о том ДТП. По его словам, он беспокоится о жизни и здоровье своей дочери, поэтому попросил полицию найти этого человека.

Ранее водитель и пассажир погибли в ДТП на МКАД , когда столкнулись три автомобиля.