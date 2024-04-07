Половодье охватило 27 муниципалитетов в Оренбургской области

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В правительстве отметили, что паводковые процессе пока не снижают темпы. Из-за таяния снега и осадков уровень воды в реках продолжает подниматься.

«Эвакуированы 4064 человека, в том числе 885 детей. В 31 муниципальном образовании области закрыто 47 мостовых сооружений. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений», - уточнили власти.

Об ухудшении ситуации с паводком предупредили и жителей Оренбурга. В мэрии сообщили, что за сутки уровень Урала поднялся еще на 28 сантиметров - пришлось эвакуировать 428 горожан.