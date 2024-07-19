Половина пассажиров экстренно севшего в Красноярске самолета отказалась есть мясо

Переросший в драку конфликт произошел в багажном отделении между пассажирами рейса Бодрум — Москва и бойцом лиги RCC Александром Ларкиным в багажном отделении аэропорта Внуково. Подробности ЧП 360.ru рассказал участник происшествия Александр.

В деле начала разбираться полиция По данным источника 360.ru, кроме сотрясения головного мозга, у одного из пострадавших врачи диагностировали черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Также, по информации источника, в драке, кроме Ларкина и водителя гольф-кара, пассажиров избивали еще двое мужчин в черной и зеленой футболках, которые сбежали после прибытия полиции.

Менеджер спортсмена Виталий Тарасов в комментарии 360.ru заявил, что Ларкин не являлся инициатором конфликта.

Он добавил, что все пострадавшие сняли и зафиксировали травмы, а также написали заявление в полицию.

Александр признался, что у него такая ситуация произошла в первый раз: чтобы профессиональный спортсмен в публичном месте напал на людей со спины и начал их избивать.

Он пояснил, что конфликт начался еще в зоне прилета самолетов. Когда группа пассажиров шла к зданию аэропорта. В этот момент водитель гольф-кара, который вез Ларкина в грубой форме потребовал уступить дорогу.

«Они начали нам угрожать, что сейчас „внизу „порешаем, вы не знаете, с кем связались“. Я вообще думал, что они блефуют на самом деле», - заявил собеседник.

Александр уточнил, что три его друга прошли паспортный контроль первыми. Когда он спустился вниз, то увидел, как Ларкин и сопровождавший его водитель разбежались и ударили его попутчиков сзади.

«Наносили удары профессионально. У нас человек в больницу с сотрясением мозга вчера уехал. Я, увидев эту ситуацию, пошел выручать своих друзей», - добавил пассажир.

Собеседник подчеркнул, что сотрудники таможенной службы аэропорта на происшествие никак не реагировали. После на место прибыли сотрудники полиции. По его словам, он сам и трое его друзей получили травмы.

Он добавил, что все пострадавшие сняли и зафиксировали травмы, а также написали заявление в полицию.

Александр признался, что у него такая ситуация произошла в первый раз, чтобы профессиональный спортсмен в публичном месте напал на людей со спины и начал их избивать.

По данным источника 360.ru, кроме сотрясения головного мозга у одного из пострадавших врачи диагностировали черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Также по данным источника в драке кроме Ларкина и водителя гольф-кара пассажиров избивали еще двое мужчин в черной и зеленой футболках, которые сбежали после прибытия полиции.

Менеджер спортсмена Виталий Тарасов в комментарии 360.ru заявил, что Ларкин не являлся инициатрром конфликта.

«Люди, которые его обвинили, были в состоянии опьянения и провоцировали и самого Сашу, и тех, кого он сопровождал, а также всех окружающих», - заявил он.

Тарасов добавил, что благодарен сотруднику аэропорта за адекватную оценку ситуации попытку успокоить агрессивных людей. Также менеджер бойца подтвердил, что сейчас в деле разбираются сотрудники полиции.

В середине мая футболисты клуба «Енисей» стали участниками драка с постояльцами базы отдыха. По словам клиентов, спортсмены вели себя неадекватно им всем мешали. Когда им сделали замечание, то они полезли в драку.

Тарасов добавил, что благодарен сотруднику аэропорта за адекватную оценку ситуации и попытку успокоить агрессивных людей. Также менеджер бойца подтвердил, что сейчас в деле разбираются сотрудники полиции.

В пресс-службе лиги RCC заявили, что ждут итогов проверки правоохранителей по ситуации со своим спортсменом для принятия последующих решений.

В середине мая футболисты клуба «Енисей» стали участниками драки с постояльцами базы отдыха. По словам клиентов, спортсмены вели себя неадекватно и всем мешали. Когда им сделали замечание, они полезли в драку.

Били профессионально Он пояснил, что конфликт начался еще в зоне прилета, когда группа пассажиров шла к зданию аэропорта. В этот момент водитель гольф-кара, который вез Ларкина, в грубой форме потребовал уступить дорогу.

«Они начали нам угрожать, что, мол, сейчас „внизу порешаем, вы не знаете, с кем связались“. Я вообще думал, что они блефуют», - заявил собеседник 360.ru.

Александр уточнил, что три его друга прошли паспортный контроль первыми. Когда он спустился вниз, то увидел, как Ларкин и сопровождавший его водитель разбежались и ударили попутчиков сзади.

Пассажир подчеркнул, что сотрудники таможенной службы аэропорта на происшествие никак не реагировали. После на место прибыли сотрудники полиции. По словам мужчины, он сам и трое его друзей получили травмы.

В деле начала разбираться полиция По данным источника 360.ru, кроме сотрясения головного мозга, у одного из пострадавших врачи диагностировали черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Также, по информации источника, в драке, кроме Ларкина и водителя гольф-кара, пассажиров избивали еще двое мужчин в черной и зеленой футболках, которые сбежали после прибытия полиции.

Менеджер спортсмена Виталий Тарасов в комментарии 360.ru заявил, что Ларкин не являлся инициатором конфликта.

«Люди, которые его обвинили, были в состоянии опьянения и провоцировали и самого Сашу, и тех, кого он сопровождал, а также всех окружающих», - заявил он.

Тарасов добавил, что благодарен сотруднику аэропорта за адекватную оценку ситуации попытку успокоить агрессивных людей. Также менеджер бойца подтвердил, что сейчас в деле разбираются сотрудники полиции.

В пресс-службе лиги RCC заявили, что ждут итогов проверки правоохранителей по ситуации со своим спортсменом для принятия последующих решений.

В середине мая футболисты клуба «Енисей» стали участниками драки с постояльцами базы отдыха. По словам клиентов, спортсмены вели себя неадекватно им всем мешали. Когда им сделали замечание, то они полезли в драку.