Полностью выгоревший автокран в Москве попал на видео

В Москве 22-летний молодой человек решил сделать скульптуру своего полового органа, но из-за ошибки с составом материала случайно зацементировал свое причинное место. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Парень случайно перепутал глину с цементом, пояснил собеседник телеканала.

«Он понял, что его половой орган оказался в ловушке, только когда цемент почти застыл», - рассказал он.

Сначала он попытался самостоятельно освободить свое мужское достоинство, но после безуспешных попыток вызвал скорую помощь.

Ранее в одной из итальянских больниц врач по ошибке ампутировал половой орган пациенту, решив, что у мужчины развивается раковая опухоль в паховой области.

Недавно новосибирские нейрохирурги прооперировали пациентку, удалив у нее опухоль мозга размером с теннисный мяч. Это оказалась доброкачественная менингиома, которая могла привести к потере зрения.

Уникальный медицинский случай произошел в США, где чуть не погиб чихнувший американец. У него выпал кишечник во время кашля.