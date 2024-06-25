25 июня 2024, 22:56

Полностью сменил имя. Стали известны подробности о вылетевшем с парковки ТРЦ водителе BMW

РИА «Новости»
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Погибший в результате падения автомобиля с третьего этажа парковки житель Краснодара, вероятно, представлялся другим человеком. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на имеющиеся у агентства копии документов.

Согласно номеру ИНН, он полностью сменил свои имя, отчество и фамилию с Романа Захаровича Бутенко на Рафаэля Рубеновича Аракельяна.

Кроме того, погибший владел центром по лечению от наркотической и алкогольной зависимости, а также от игромании.

Во вторник, 25 июня, по факту гибели трех человек, выезжавших с многоуровневой парковки в ТРЦ в Краснодаре возбудили уголовное дело. Водитель, управлявший BMW, вылетел за пределы ограждения сооружения на третьем этаже. Машина рухнула на проезжую часть и перевернулась. Все находившиеся в ней люди погибли.

Уголовное дело Краснодар Водители BMW
25 июня 2024, 22:37
Жители Махачкалы снова услышали звуки стрельбы
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В Махачкале снова прозвучали звуки стрельбы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его информации, неизвестные открыли стрельбу по ППС, в городе перекрывают дороги. Население призвали не выходить на улицу. Университетскую площадь оцепили.

Также в распоряжении 360.ru появились кадры с места событий. На ролике видно, как полицейские занимают позиции. В Махачкале ввели план «Перехват». Предварительно, никто не пострадал.

Дагестан Стрельба
25 июня 2024, 21:06
Тлеющие очаги пожара снова воспламенились во Фрязине
Телеканал «360»
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Тлеющие очаги пожара снова воспламенились в административном здании на территории промзоны во Фрязине. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

На ролике видно, как из окон пострадавшего от огня здания снова идет дым.

По данным РИА «Новости» на место возгорания выехали дежурные расчеты спасателей.

Пожар охватил несколько этажей административного здания днем 24 июня. Огонь не могли потушить несколько часов. Полностью горение ликвидировали утром 25 июня.

В результате пожара погибли шесть человек. По этому факту следователи завели уголовное дело. Причиной возгорания могла стать неисправность проводки.

Помещения в здании во Фрязине арендовали около 50 компаний.

Собственница постройки призналась, что давно не имеет туда допуска.

Пожары Видео Фрязино
25 июня 2024, 21:05
Меликов назвал теракты в Дагестане тщательно спланированной акцией
Global Look Press
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Теракты в Дагестане были тщательно спланированной акцией. Таким мнением поделился глава республики Сергей Меликов, чьи слова привело РИА «Новости».

Он не исключил, что нападение спланировали из-за рубежа. Цель акции - посеять раздор среди народов России, считает Меликов.

Глава Дагестана призвал местных жителей объединяться для работы над искоренением терроризма и экстремизма.

Ранее «Известия» сообщали, что боевики в Дагестане действовали спонтанно в выборе жертв. Изначально они собирались убить настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы Николая Котельникова.

Вооруженные люди устроили стрельбу в Махачкале и Дербенте 23 июня. После трагедии в Дагестане объявили трехдневный траур.

Дагестан Стрельба Терроризм Боевики Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
25 июня 2024, 19:44
Глава Фрязина подтвердил гибель шести человек при пожаре в Наукограде
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Жертвами пожара в девятиэтажном здании во Фрязине стали шесть человек. Их гибель подтвердил глава городского округа Дмитрий Воробьев в своем Telegram-канале.

«На месте продолжают работу следователи и криминалисты», - уточнил он.

Воробьев рассказал, что вместе с коллегами возложил цветы к стихийному мемориалу, который появился у сгоревшего здания в Наукограде. Туда приходят местные жители, работники предприятий и волонтеры, чтобы почтить память жертв пожара.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата», - написал глава Фрязина.

Огонь охватил девятиэтажное здание днем 24 июня. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров. Открытое пламя ликвидировали только поздно вечером. Следователи возбудили уголовное дело.

Пожары Фрязино

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