Как стало известно авторам статьи, полицейский работал в органах внутренних дел с 1996 года. В прошлом году его знакомая рассказала о сыне, которого забрали на спецоперацию.

Тогда мужчина заверил ее, что у него есть связи в Минобороны России, и пообещал вернуть домой молодого человека за вознаграждение. По его словам, парню должны были провести еще одно медобследование, на котором ему поставили бы диагноз, который позволил бы уехать с фронта. За свою помощь полковник попросил миллион рублей.

Обеспокоенная мать согласилась и отдала мужчине деньги. Как оказалось, у него не было никаких знакомств, поэтому всю полученную сумму он потратил, за что и был задержан. По данным издания, 26 октября против полковника возбудили дело по статье о мошенничестве.

Ранее двух уроженцев Таджикистана объявили в розыск в Москве из-за уклонения от военной службы.