Полковник МВД пообещал вернуть мобилизованного москвича за миллион рублей — СМИ
Полковник МВД в Москве дал слово, что вернет домой мобилизованного из зоны СВО за миллион рублей. Однако обещание он не сдержал и просто потратил деньги. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Как стало известно авторам статьи, полицейский работал в органах внутренних дел с 1996 года. В прошлом году его знакомая рассказала о сыне, которого забрали на спецоперацию.
Тогда мужчина заверил ее, что у него есть связи в Минобороны России, и пообещал вернуть домой молодого человека за вознаграждение. По его словам, парню должны были провести еще одно медобследование, на котором ему поставили бы диагноз, который позволил бы уехать с фронта. За свою помощь полковник попросил миллион рублей.
Обеспокоенная мать согласилась и отдала мужчине деньги. Как оказалось, у него не было никаких знакомств, поэтому всю полученную сумму он потратил, за что и был задержан. По данным издания, 26 октября против полковника возбудили дело по статье о мошенничестве.
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