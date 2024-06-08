Поликлинику на севере Москвы эвакуировали из-за детской игрушки в туалете
Сотрудников и посетителей поликлиники на Смольной улице в Москве эвакуировали вечером 8 июня из-за подозрительного предмета, найденного в туалете. О ЧП на севере столицы рассказал источник 360.ru.
По его информации, странный предмет с торчащими проводами заметили в туалете поликлиники. О находке сообщили в оперативные службы.
Из соображений безопасности всех находившихся в здании эвакуировали, добавил собеседник 360.ru. После проверки оказалось, что подозрительный предмет - детская игрушка.