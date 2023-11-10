10 ноября 2023, 02:22

Полицию вызвали в школу из-за агрессивного мальчика в Москве

РИА «Новости»
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Учителя вызвали полицию в спецшколу № 1 на севере Москвы из-за агрессивного поведения одного из учащихся. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора учреждения Светлану Дубягу.

По словам директора, в четверг, 9 ноября, один из учеников начал проявлять агрессию по отношению к однокласснику. В ситуацию вмешались учителя, пригласили социального педагога. Но работникам образования не удалось решить проблему.

«Мальчик не шел на контакт и продолжал такое поведение. Администрация школы вызвала экстренные службы и сообщила о произошедшем маме ученика. До приезда экстренных служб мальчик находился в отдельном помещении вместе с тьютором и социальным педагогом. С ребенком работают специалисты», - рассказала Светлана Дубяга.

В результате никто не пострадал. Занятия в школе продолжились в обычном режиме.

Ранее стало известно, что в Тюмени подростки сломали позвоночник первокласснику. Из-за конфликта на детской площадке обидчики побили мальчика и спустили его с лестницы. В результате ребенок не смог самостоятельно встать. Врачи диагностировали у него переломы двух позвонков.

Школы Школьники Полиция Москва 2023
10 ноября 2023, 00:28
Крупный пожар разгорелся в Виннице на Украине
Скриншот видео
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Крупный пожар произошел в складских помещениях в городе Винница на западе Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное отделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По информации агентства, огонь распространился на площади около 1000 квадратных метров. Причины возгорания пока неизвестны. Воздушная тревога в области не объявлялась.

Согласно официальным данным, в объятом огнем помещении находился склад с ламинатом.

В конце октября появилась информация о пожаре на складе в Николаевской области. Огонь распространился после нескольких взрывов. По информации представителя оперативного командования «Юг» ВСУ Натальи Гуменюк, склад довольно быстро удалось потушить. В тот же вечер в Николаевской области несколько раз сработали оповещения о воздушной тревоге.

Пожары Украина
09 ноября 2023, 22:08
Подростки сломали позвоночник первокласснику в Тюмени из-за его смеха
РИА «Новости»
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Группа подростков сломала позвоночник ребенку, спустив его с лестницы в Тюмени. Поводом стал конфликт на детской площадке, сообщило издание 72.ru.

По данным издания, первоклассник катался с горки вместе с другими ребятами, которые были старше его. В какой-то момент один из них упал, и мальчик над ним посмеялся. После этого старшеклассники стали его бить.

Семилетний ребенок попытался спрятаться от обидчиков в подъезде, но один из них догнал его и спустил с лестницы. После этого мальчик не смог встать самостоятельно, ему помог курьер.

Врачи диагностировали у пострадавшего переломы двух позвонков. Сейчас мальчик не может сидеть и посещать занятия в школе. Его мать написала заявление в полицию с требованием наказать подростков.

Ученик гимназии в Балашихе облил товарища водой, а потом вонзил ему в ухо карандаш. ЧП произошло перед продленкой. Школьные медики остановили кровотечение ребенку, после этого родители отвезли его в больницу.

Тюмень Дети Школьники Избиения
09 ноября 2023, 21:43
Человек упал под поезд и умер на Курском вокзале в Москве
Телеканал «360»
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Человек упал на железнодорожные пути на Курском вокзале в Москве. В результате он скончался. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его информации, пострадавшего оперативно достали и передали медикам, но спасти его жизнь им не удалось. Сейчас Курский вокзал работает в штатном режиме.

Как человек оказался на рельсах - пока неизвестно. Правоохранители установят причины и обстоятельства произошедшего.

Похожий случай ранее произошел на станции «Выставочный центр» в Москве. Женщину, которая упала на пути монорельса, экстренно госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее в Москве случился сбой на оранжевой ветке из-за человека , погибшего при падении на пути на станции метро «Профсоюзная».

Москва 2023
09 ноября 2023, 18:44
Уголовное дело возбудили после обнаружения младенца в мусоропроводе в Москве
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Следственные органы Москвы возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство младенца, которого выкинули в мусоропровод. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, жительница Москвы родила в квартире жилого дома на Вешняковской улице ребенка и выбросила новорожденного в мусороприемник.

Мальчик выжил. Сейчас медсотрудники отказывают ему необходимую квалифицированную помощь. О состоянии здоровья ребенка пока ничего не известно.

По данным ведомства, обнаружить мальчика помогли соседи. Они заметили следы крови на лестничной площадке и обратились в полицию. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, мать ребенка находилась в квартире.

Перовская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее уголовное дело возбудили в Москве после попытки продать младенца. Предварительно установлено, что беременная женщина познакомилась с покупательницей в интернете и договорилась о ежемесячном вознаграждении за роды.

Дети Роддома Москва 2023

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