Полицию вызвали в школу из-за агрессивного мальчика в Москве

По словам директора, в четверг, 9 ноября, один из учеников начал проявлять агрессию по отношению к однокласснику. В ситуацию вмешались учителя, пригласили социального педагога. Но работникам образования не удалось решить проблему.

«Мальчик не шел на контакт и продолжал такое поведение. Администрация школы вызвала экстренные службы и сообщила о произошедшем маме ученика. До приезда экстренных служб мальчик находился в отдельном помещении вместе с тьютором и социальным педагогом. С ребенком работают специалисты», - рассказала Светлана Дубяга.

В результате никто не пострадал. Занятия в школе продолжились в обычном режиме.

Ранее стало известно, что в Тюмени подростки сломали позвоночник первокласснику. Из-за конфликта на детской площадке обидчики побили мальчика и спустили его с лестницы. В результате ребенок не смог самостоятельно встать. Врачи диагностировали у него переломы двух позвонков.