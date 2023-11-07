В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево поступило сообщение о необходимости прибытия полиции на борт самолета, прилетевшего из Гуанчжоу.

Один из пассажиров, который был в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно и не реагировал на замечания экипажа. Он также заявил о наличии бомбы на поясе под его футболкой.

Полицейские транспортного подразделения доставили пассажира в дежурную часть. В ходе медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина пьян. При этом взрывных устройств у него не нашли. В отношении дебошира составили протокол об административном правонарушении.

Ранее пьяную пассажирку задержали в Шереметьеве за дебош в самолете.

Пассажира рейса Гуанчжоу - Москва, который заявил о бомбе на поясе под футболкой в аэропорту Шереметьево, привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.