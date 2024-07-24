24 июля 2024, 09:33

Полиция задержала второго аниматора дагестанского квест-парка, где сгорели две девушки

Пресс-служба Следственного комитета
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Правоохранители задержали еще одного аниматора, который работал в сгоревшем квест-парке в Махачкале. Во время пожара в развлекательном заведении заживо сгорели две девушки. Об этом сообщила пресс-служба СК по Дагестану.

Мужчину задержали по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержанного допросили, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос о его заключении под стражу.

Ранее полиция задержала 18-летнего работника квест-рума , которого подозревают в непреднамеренном поджоге здания. По версии следствия, молодой человек во время игры поджог перчатку и бросил ее рядом с заправленными бензопилами.

Пожар в развлекательном заведении «Дом ужасов» разгорелся в ночь на 22 июля. Один человек получил ожоги, две девушки 19 и 25 лет сгорели заживо. Одну из них организаторы во время квеста приковали цепью к стулу, поэтому у нее практически не было шансов выбраться из горящего здания.

Дагестан Пожары Полиция Следственный комитет России
24 июля 2024, 08:52
Полиция озвучила предварительную версию взрыва иномарки на севере Москвы
Телеканал «360»
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В припаркованном на севере Москвы автомобиле сдетонировал неустановленный предмет. Полиция начала расследование, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что 24 июля на одной из парковок на севере столицы произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле», - заявила она.

Двоих пострадавших увезли в больницу. Волк сообщила, что полицейские начали проводить комплекс оперативно-розыскных мероприятий. По ее словам, они установят обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению.

Взрыв произошел на Синявинской улице в Toyota Land Cruiser Prado. Повреждение получили еще две машины. Пострадавшего мужчину госпитализировали с травматической ампутацией стоп. 360.ru показал видео с места происшествия.

Уголовное дело Убийства Терроризм МВД РФ Взрывы Машины Москва
24 июля 2024, 07:30
Мужчине оторвало стопы из-за взрыва машины в Москве
Телеканал «360»
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Автомобиль взорвался во дворе дома на Синявинской улице в Москве. Один человек пострадал, сообщил источник 360.ru.

В машине находились мужчина и женщина, последняя не получила травм. Мужчине в результате взрыва оторвало стопы. Его осмотрели врачи скорой помощи, после чего госпитализировали в Боткинскую больницу.

Взрыв произошел в Toyota Land Cruiser Prado. Повреждения получили два находившихся рядом автомобиля: Honda CR-V и Lada Granta. На место прибыли сотрудники полиции. Специалисты выясняют причины случившегося.

Очевидица рассказала 360.ru, что проснулась от громкого взрыва под окном.

«Услышала только взрыв и вместе с ним звук разбивающихся стекол и запах гари. Подумала, что дом взорвался, выглянула в окно и увидела взорванную машину», - поделилась девушка.

Еще одна свидетельница случившегося отметила, что ударная волна дошла до 25 этажа. Скорая прибыла через 10 минут. По словам другой очевидицы, взрыв был очень громкий.

«Выглянула в окно, оказывается, взорвалась машина. Пострадавших не было видно. Минут через 10 снова выглянула, на земле лежал под пледом мужчина/парень. Его увезли на скорой. Минут через 10 приехали все службы, пожарные чуть раньше», - заявила она.

Накануне в Строгине на проезжей части загорелась машина. Очевидица заметила охваченное огнем авто, когда ехала по трассе. ДТП со спецтехникой произошло перед тоннелем.

Взрывы Мужчины Машины Москва
24 июля 2024, 06:40
Вертолет сбросил 20 тонн воды на загоревшийся дом в Москве
Пресс-служба МЧС
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Крупный пожар в жилом доме на юго-западе Москвы тушили с использованием авиации. Вертолет Ка-32 Московского авиационного центра сбросил 20 тонн воды, сообщило МЧС Москвы.

«Самостоятельно из дома эвакуировались 300 жильцов. Вертолет Московского авиационного центра сбросил 20 тонн воды», - заявила пресс-служба.

В многоэтажке на улице Молодежной загорелась квартира на седьмом этаже. Огонь перекинулся на восьмой этаж и чердак, охватив две тысячи квадратных метров. Спасатели локализовали возгорание, ликвидировали открытый огонь , а затем потушили пожар полностью.

Из дома эвакуировались 300 жильцов, четверых спасли из горевшей квартиры. Пожар тушили силами более 150 человек и 46 единиц техники.

В Строгино 23 июля заметили объятую огнем спецтехнику. Машина загорелась на проезжей части. Очевидцы сняли пожар на видео.

Вертолеты Авиация Спасатели Пожары МЧС РФ Москва
24 июля 2024, 06:24
Пожар в доме на улице Молодежной в Москве потушили
Пресс-служба МЧС
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Огонь в доме на улице Молодежной в Москве локализовали на площади двух тысяч квадратных метров. К утру возгорание полностью ликвидировали, сообщило МЧС Москвы.

Пожар в жилом доме на юго-западе города произошел утром 24 июля. Огонь разгорелся в квартире на седьмом этаже, перекинулся на восьмой и чердак. Сначала спасатели сообщали о возгорании площадью 200 квадратных метров , затем она увеличилась до двух тысяч.

«Пожар полностью ликвидирован», - объявила пресс-службе министерства в 05:35.

Из многоэтажки на улице Молодежной самостоятельно эвакуировались 300 человек. Из горевшей квартиры спасли четырех человек. В тушении огня задействовали более 150 специалистов, 46 единиц техники и вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

Другой крупный пожар произошел 23 июля в центре Москвы. Горела квартира на шестом этаже семиэтажного жилого дома.

Спасатели Пожары МЧС РФ Москва

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