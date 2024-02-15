15 февраля 2024, 01:20

Полиция задержала участников конфликта со стрельбой в центре Москвы

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Полицейские задержали четверых участников дорожного конфликта со стрельбой, который произошел из-за аварии в центре Москвы. При этом три человека пострадали, одного доставили в отдел полиции, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Конфликт со стрельбой произошел между четырьмя гражданами во время оформления ДТП на улице Плющиха, 11А вечером в среду, 14 февраля. По данным ведомства, обе стороны применили травматическое оружие, ранив друг друга. Личности четверки уже установлены.

«Трое мужчин обратились за медицинской помощью, еще один участник доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел», - добавили в главке.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщили, что конфликт предположительно возник из-за того, что двое мужчин не поделили дорогу рядом с отелем «Золотое кольцо».

Задержания Стрельба МВД РФ ДТП Оружие Полиция Москва
15 февраля 2024, 01:56
Подросток прыгнул в сугроб с пятого этажа в ХМАО
РИА «Новости»
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В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 16-летний подросток ради лайков в соцсетях спрыгнул в сугроб с пятого этажа, сделав двойное сальто. Видео с трюком опубликовали в Telegram-канале 112.

Подросток выполнил опасный для жизни трюк в городе Мегионе. Его полет снял на камеру друг. На кадрах видно, что после приземления мальчик спокойно встал на ноги.

После того, как ролик опубликовали в соцсетях взбодрился не только подросток, но и полицейские, которые занялись установлением его личности.

«Парня поставят на профилактический учет и, в присутствии родителей, проведут беседу о вреде прыжков с пятого этажа», - уточнил канал.

Ранее полицейские в Казани задержали подростка с ружьем , который направлялся в сторону школы № 57 в ЖК «Залесный Сити». По его словам, он собирался пострелять из пневматического оружия по деревьям.

ХМАО Дети
15 февраля 2024, 00:00
«Все дерутся». Мать агрессивного отличника из Дзержинского не увидела проблемы в поведении сына
Freepik
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Четвероклассник-отличник из подмосковного города Дзержинского уже несколько лет терроризирует одноклассников, избивая их за плохие оценки. Детский конфликт дошел до Следственного комитета. Мать агрессивного школьника заявила «360», что не видит большой проблемы в поведении сына, так как драки в детском коллективе — совершенно обычное явление.

За оценки ответишь Информацию о тянущемся конфликте в начальной школе гимназии № 4 в Дзержинском распространил Telegram-канал Mash. По данным канала, один из учеников четвертого класса Максим (имя изменено) уже несколько лет издевается над одноклассниками.

Сам Максим - отличник и спортсмен. Он тренируется в клубе единоборств, но полученные навыки отрабатывает на одноклассниках, избивая тех, кто учится хуже него. Родители пострадавших школьников пытались решить вопрос с родителями Максима, но те, по их словам, игнорируют проблему. Классная руководительница тоже не смогла усмирить отличника, а сейчас попала в больницу с нервным срывом.

Теперь родители одноклассников Максима написали жалобы в Министерство образования Московской области, уполномоченному по правам ребенка и в полицию. Они надеются, что агрессивного ребенка исключат из школы, и их дети смогут учиться спокойно.

Взгляд семьи «360» пообщался с матерью Максима Еленой (имя изменено). Женщина не увидела большой проблемы в поведении сына. По ее словам, все дети дерутся.

Мать школьника добавила, что в последнее время остальные родители заблокировали ее везде и перестали общаться. Сейчас отец ребенка находится в школе, в проблеме разбирается педагогический коллектив вместе с полицией.

Из школы - под следствие Школьный конфликт дошел до Следственного комитета. Главное следственное управление СК по Московской области организовало доследственную проверку сообщений об избиении детей в Дзержинске.

«Следствием будут проверены все обстоятельства, изложенные в статье, и в случае их подтверждения, будет также дана оценка действиям либо бездействию работников образовательного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - написала пресс-служба подмосковного главка в своем Telegram-канале.

Проверку организовала и прокуратура Московской области. Сотрудники ведомства намерены выяснить все обстоятельства случившегося.

Драки Дети Школы Школьники Полиция Избиения
14 февраля 2024, 23:46
Адвокат избивавших прохожих подростков пригрозил судье адом
РИА «Новости»
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Защитник подростков, которых подозревают в избиении людей в Тюмени, резко высказался в адрес судьи и прокурора. Во время заседания суд решил отправить школьников под арест, сообщил сайт 72.ru.

Решение судьи не понравилось адвокату. Он считает, что фигуранты не заслужили такого наказания, поэтому судья и прокурор «будут гореть».

«Я судью предупредил. И буду свидетелем в Судный день, когда он будет использован в качестве дров в огне адском. Это истина, а не юриспруденция. На юриспруденцию плевать хотят все здесь», - произнес адвокат.

Подопечные мужчины попали оказались на скамье подсудимых по подозрению в участии в драке. По версии следствия, двое подростков и восемнадцатилетний юноша избивали школьников в местном торговом центре.

Ранее в тюменских пабликах опубликовали видео, на котором компания подростков избивает человека на улице , и еще одного в помещении. Полиция начала проверку.

Драки Тюмень Адвокаты Школьники
14 февраля 2024, 23:16
Пассажир умер в салоне автобуса в Екатеринбурге
Unsplash
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Мужчина погиб в автобусе маршрута № 47 в Екатеринбурге. К остановке вызвали медиков, но им оставалось лишь констатировать смерть пассажира, сообщило E1.RU.

В пресс-службе свердловской полиции рассказали, что 60-летнему екатеринбуржцу внезапно стало плохо во время поездки. Его личность уже установили.

«Предварительно, ухудшилось самочувствие, скоропостижно скончался. История не связана с криминалом», - отметили в ведомстве.

На месте происшествия работали правоохранители. Проводится проверка.

Накануне прохожие обнаружили в Екатеринбурге молодого мужчину, который лежал на снегу в луже собственной крови. Его госпитализировали.

В начале января у входа в магазин жители Красноярска прохожие нашли тело голого мужчины в луже крови. Полицейские не зафиксировали признаков насильственной смерти.

Автобусы Мужчины Екатеринбург

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