19 января 2025, 11:51

Полиция задержала предполагаемого виновника падения машины в Обводный канал в Петербурге

РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге задержали водителя Skoda, после аварии с которым автомобиль Mercedes упал в Обводный канал. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

В публикации отметили, что за секунды до аварии задержанный не уступил дорогу, его Skoda сбила черную иномарку.

После аварии Mercedes протаранил решетку ограждения набережной Обводного канала и упал в ледяную воду крышей вниз. В машине находились 37-летняя женщина и ее 14-летняя дочь, обе погибли от полученных травм.

За рулем Skoda был 37-летний местный житель, его арестовали. Следователи по факту ЧП завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

Авария произошла накануне днем. Очевидцы рассказали 360.ru, что прохожие бросились помогать находившимся в салоне машины людям и самостоятельно вытащили одну из пострадавших.

Машины Полиция
19 января 2025, 12:05
Массовое ДТП с участием восьми машин произошло на Ленинградском шоссе
РИА «Новости»
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Восемь автомобилей столкнулись на 25-м километре Ленинградского шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла на дороге в сторону Московской области. Среди столкнувшихся транспортных средств - два такси, одна машина каршеринга и один байк.

На место дорожно-транспортного происшествия прибыли сотрудники полиции и машина скорой помощи. Данные о пострадавших не поступали.

На Ленинградском шоссе перекрыли полторы полосы из трех.

Ранее массовое ДТП произошло на Киевском шоссе в Московской области. Два автомобиля улетели в кювет на 58-м километре. Обошлось без пострадавших.

ДТП Такси Полиция Каршеринг Москва
19 января 2025, 10:04
Крыша пятиэтажки загорелась в центре Петербурга
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В центре Санкт-Петербурга загорелась крыша пятиэтажного здания, есть один погибший. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание в доме на Советской улице распространилось на площади 70 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП специалисты эвакуировали 15 человек, один погиб.

Всего в доме работают восемь единиц техники МЧС и 32 спасателя. Подробная информация уточняется.

Днем ранее деревянный дом загорелся и обрушился в деревне Харьино на территории поселения Филимонковского в Новой Москве. В здании находились газовые баллоны, поэтому существовала угроза взрыва. Также был риск перехода огня на соседнюю постройку.

В ходе тушения произошло обрушение на площади 150 квадратных метров. Огнеборцы подключили 12 водяных стволов и проложили четыре магистральные линии. В результате происшествия один человек погиб, его тело сильно обгорело.

Санкт-Петербург Пожары
19 января 2025, 05:06
Напавший на рыбака тигр в Приморье мог спастись, но не зашел в ловушку
РИА «Новости»
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Растерзавший рыбака тигр в Дальнереченском районе Приморья напал на инспектора охотнадзора, проверявшего ловушку для его поимки. Поэтому животное пришлось застрелить, сообщил РИА «Новости» гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

«Тигра пытались спасти изначально, поэтому и установили на него ловушки. Потому что использовать снотворное можно только в том случае, когда животное зафиксировано в одном месте. <…> К сожалению, тигр в ловушку не пошел, хотя с помощью тепловизора его видели рядом», - объяснил он.

Животное вело себя агрессивно, потому что еще до встречи с рыбаком получило травму. Инспектор наткнулся на тигра во время проверки ловушек и выстрелил, чтобы спастись. Арамилев сказал, что если бы тигр попался, мужчина мог бы использовать шприцемет и усыпить его. Но сложилось по-другому.

Тигр расправился с жителем села Зимники во время рыбалки. Очевидцы с трудом отобрали его тело, так как хищник считал его своей добычей.

Приморье Животные Экология
19 января 2025, 01:52
Полицейские насмерть сбили двух детей в Азербайджане
РИА «Новости»
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Полицейские сбили насмерть двух детей на служебном автомобиле в азербайджанском городе Имишли. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

«В результате аварии погибли два человека, еще два человека, в том числе водитель автомобиля YPX, получили травмы», - уточнило надзорное ведомство страны.

Смертельная авария произошла на улице Аббасгулу Шадлинского днем 18 января. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Ведется предварительное расследование.

Выяснилось также, что полицейской машине перерезал дорогу другой автомобиль, поэтому силовики совершили маневр, пытаясь уклониться от столкновения. Они направили машину на обочину, куда в тот момент вышли дети.

По информации Media.az , несовершеннолетние, погибшие в ДТП, являются племянниками сотрудника полиции. Состояние пострадавшего в аварии инспектора ГАИ оценивается как тяжелое.

Ранее на юго-востоке Москвы в аварии пострадали двое несовершеннолетних детей.

Смертность Дети ДТП ГИБДД Машины Полиция Азербайджан

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