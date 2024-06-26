26 июня 2024, 05:24

Полиция задержала мужчину, из-за которого накануне оцепили площадь в Махачкале

Unsplash
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Полицейские Дагестана задержали 27-летнего мужчину, из-за шутки которого правоохранители накануне вечером оцепили Университетскую площадь в Махачкале. Подробности происшествия опубликовал Telegram-канал «Криминальная хроника МВД Дагестана».

Сигнал в полицию поступил от девушки, которая вместе с подругой отдыхала у кафе. По ее словам, к ним подъехала черная машина, откуда вышли трое мужчин. Один из них подошел к девушкам и посоветовал «смываться, так как сейчас будет перестрелка». После этого подруги позвонили в полицию.

На видео, опубликованном представителями МВД, задержанный рассказал свою версию. По его словам, он просто пошутил, сказав, что выходить на улицу сейчас опасно. А девушки неправильно поняли его.

«Двадцатисемилетний житель Махачкалы, мягко говоря, немного лукавит. <…> Учитывая ту трагедию, что происходила эти дни в Дагестане, можно сказать только одно - это было, мягко говоря, неумно!» - отметили авторы поста.

Накануне, 25 июня, в СМИ появились сообщения, что неизвестные открыли огонь по ППС. Власти города сообщили, что вооруженные люди могут быть пособниками террористов, которые устроили теракт в регионе 23 июня. Полиция проверяла соседние улицы и подозрительные машины.

Дагестан Машины Полиция Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
25 июня 2024, 23:29
МВД Дагестана опровергло информацию о плане «Перехват» в Махачкале
РИА «Новости»
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Нарушения общественного порядка в Дагестане нет, сообщения о стрельбе не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

«Нарушений общественного порядка нет. Территорию Университетской площади в Махачкале проверили сотрудники полиции по поступившему от очевидца сигналу. Все в порядке! Все спокойно!» - привел сообщение от министерства Telegram-канал «Криминальная хроника МВД Дагестана».

В публикации отметили, что один из очевидцев заявил сотрудникам экстренных служб, что увидел вооруженного человека на Университетской площади. Туда оперативно отправились полицейские, они оцепили территорию. В итоге местность проверили, информация о злоумышленнике с оружием не подтвердилась.

Также в сети появились данные о введении плана «Перехват» в Махачкале. В МВД республики опровергли эту информацию.

В воскресенье, 23 июня, боевики открыли огонь в Махачкале и Дербенте. Жертвами происшествия стали более 20 человек , среди погибших были полицейские.

Дагестан Оружие Полиция Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
25 июня 2024, 23:27
Полиция Махачкалы приступила к поискам двоих вооруженных людей
Телеканал «360»
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Двоих вооруженных людей в черном ищут в Махачкале. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, вооруженные люди могут быть пособниками террористов, которые устроили нападение в Дербенте и Махачкале 23 июня. Сейчас полиция проверяет подозрительные машины на улицах Магомеда Гаджиева, Коркмасова и Толстого.

Эту информацию подтвердили власти Махачкалы.

«В районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова в Махачкале правоохранительные органы проводят мероприятия и предупреждают население о необходимости покинуть эту территорию. Просим Вас воздержаться от поездок в эту часть города», - заявили в горадминистрации.

В Махачкале вечером 25 июня прозвучали звуки стрельбы. Неизвестные открыли огонь по ППС.

Дагестан Стрельба Полиция
25 июня 2024, 22:56
Полностью сменил имя. Стали известны подробности о вылетевшем с парковки ТРЦ водителе BMW
РИА «Новости»
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Погибший в результате падения автомобиля с третьего этажа парковки житель Краснодара, вероятно, представлялся другим человеком. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на имеющиеся у агентства копии документов.

Согласно номеру ИНН, он полностью сменил свои имя, отчество и фамилию с Романа Захаровича Бутенко на Рафаэля Рубеновича Аракельяна.

Кроме того, погибший владел центром по лечению от наркотической и алкогольной зависимости, а также от игромании.

Во вторник, 25 июня, по факту гибели трех человек, выезжавших с многоуровневой парковки в ТРЦ в Краснодаре возбудили уголовное дело. Водитель, управлявший BMW, вылетел за пределы ограждения сооружения на третьем этаже. Машина рухнула на проезжую часть и перевернулась. Все находившиеся в ней люди погибли.

Уголовное дело Краснодар Водители BMW
25 июня 2024, 22:37
Жители Махачкалы снова услышали звуки стрельбы
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В Махачкале снова прозвучали звуки стрельбы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его информации, неизвестные открыли стрельбу по ППС, в городе перекрывают дороги. Население призвали не выходить на улицу. Университетскую площадь оцепили.

Также в распоряжении 360.ru появились кадры с места событий. На ролике видно, как полицейские занимают позиции. В Махачкале ввели план «Перехват». Предварительно, никто не пострадал.

Дагестан Стрельба

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