Полиция задержала мужчину, из-за которого накануне оцепили площадь в Махачкале

Сигнал в полицию поступил от девушки, которая вместе с подругой отдыхала у кафе. По ее словам, к ним подъехала черная машина, откуда вышли трое мужчин. Один из них подошел к девушкам и посоветовал «смываться, так как сейчас будет перестрелка». После этого подруги позвонили в полицию.

На видео, опубликованном представителями МВД, задержанный рассказал свою версию. По его словам, он просто пошутил, сказав, что выходить на улицу сейчас опасно. А девушки неправильно поняли его.

«Двадцатисемилетний житель Махачкалы, мягко говоря, немного лукавит. <…> Учитывая ту трагедию, что происходила эти дни в Дагестане, можно сказать только одно - это было, мягко говоря, неумно!» - отметили авторы поста.

Накануне, 25 июня, в СМИ появились сообщения, что неизвестные открыли огонь по ППС. Власти города сообщили, что вооруженные люди могут быть пособниками террористов, которые устроили теракт в регионе 23 июня. Полиция проверяла соседние улицы и подозрительные машины.