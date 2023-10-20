Полиция задержала мужчин, которые подожгли флаг Израиля в Москве

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По данным канала, видеозапись с сожжением флага опубликовали в социальных сетях еще утром. На кадрах два человека с флагами Азербайджана и Палестины сожгли флаг Израиля недалеко от ТЦ «Хайвей» на Симферопольском шоссе.

После случившегося на место выехали полицейские и в итоге задержали подозреваемых, ими оказались два брата - 21 и 19 лет. В отношении молодых людей назначили проверку.

Ранее в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили о попытке пьяного мужчины поджечь флаг России у входа в спортивный комплекс в Химках. По неуточненной информации, дебошир родом из Калужской области. В итоге суд заключил подозреваемого под стражу до 23 октября. В ходе заседания хулиган признал вину и попросил отправить его под домашний арест.

Еще одна история с сожжением флага произошла в июле в центре Нижнего Новгорода. Там группа молодых людей сожгла американское полотно.