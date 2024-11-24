24 ноября 2024, 17:34

Полиция зачистила магазины Петербурга и Ленобласти от поддельного алкоголя и сигарет

РИА «Новости»
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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ходе десятидневного рейда по торговым точкам изъяли из продажи почти 50 тонн суррогатного алкоголя, 400 тысяч сигарет, свыше 10 тысяч вейпов и 50 литров жидкостей для них. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В ведомстве добавили, что правоохранители обнаружили и прекратили работу цеха по производству поддельного алкоголя во Всеволожском районе, а также добились закрытия оптовых складов с контрафактом в Красногвардейском районе города.

«Потребительский рынок оздоровили за 10 дней», - оценили ход рейда в пресс-службе.

Там добавили, что по итогам мероприятия завели 45 уголовных дел и составили 52 протокола об административных правонарушениях.

В начале ноября суд Тюмени приговорил к шести годам колонии поставщика поддельного алкоголя , который привел к смерти 11 человек. В материалах суда указали, что подсудимый получил от подельников 46 ящиков спиртного неизвестного происхождения и пустил подделку в продажу.

Санкт-Петербург Уголовное дело Ленинградская область Алкоголь Магазины Полиция
24 ноября 2024, 18:08
Пассажир судна спрыгнул в Москву-реку на западе столицы и доплыл до берега
РИА «Новости»
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Неизвестный мужчина выпрыгнул с прогулочного судна в Москву-реку во время прохода Воробьевых гор. Об этом 360.ru сообщил источник.

По его словам, мужчина самостоятельно доплыл до берега, где выбрался из воды и ушел в неизвестном направлении.

Позже его обнаружили в кафе у причала. Пловцу вызвали скорую, а спасатели предоставили ему термоодеяло.

С чем связано желание экстремала искупаться в ледяной воде, неизвестно.

Москва
24 ноября 2024, 17:46
Парашютисты упали во время приземления в Подмосковье
РИА «Новости»
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В воскресенье, 24 ноября, два парашютиста упали при приземлении в Московской области. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, пострадавшим 49 и 21 год, они получили травмы различной степени тяжести. Мужчин доставили в больницу.

Ранее в Коломне при прыжке с парашютом погиб бывший владелец радиостанций «Русское радио - Рязань» и «Европа Рязань» Сергей Цыганов. Он столкнулся с землей после разворота на высоте 60 метров, получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Похожий случай произошел в Ленинградской области, там пилот и пассажир мотопараплана разбились в смертельном пике.

Самолеты
24 ноября 2024, 04:44
В Ростове-на-Дону подросток ударился током на крыше поезда
РИА «Новости»
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В Ростове-на-Дону 14-летний подросток попал в реанимацию из-за удара током. Он залез на крышу вагона и коснулся высоковольтного электрического провода, сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Полазать по вагонам подросток решил в Железнодорожном районе на улице Амбулаторной. Логвиненко сообщил, что он забрался на крышу железнодорожного поезда, получил удар током от высоковольтного электрического провода и упал.

«В тяжелом состоянии он доставлен в реанимацию. Призываю родителей быть предельно внимательными к досугу своих детей и обязательно разъяснять правила поведения», - сказал чиновник.

Похожий случай произошел в Москве. Зацепер умер от удара током , находясь на крыше вагона электрички на Павелецком направлении Московской железной дороги. Его тело лежало около токоприемника.

РЖД Дети Школьники Поезда
23 ноября 2024, 22:56
Огонь полностью уничтожил здание приюта для беженцев в Германии
Unsplash
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В общине Фогельзанг в Германии произошел крупный пожар. По неизвестной причине сгорело здание центра размещения беженцев. Пострадали 20 человек, сообщил Tagesschau.

В центральном учреждении для беженцев земли Северный Рейн-Вестфалия в Фогельзанге проживали 380 человек. Пожар 23 ноября вспыхнул в доме, где жили 18 человек.

Сработала сигнализация, к центру размещения беженцев отправились многочисленные пожарные расчеты и вертолет. К тому моменту пламя поднялось на высоту нескольких метров от крыши и полностью охватило пострадавшую часть центрального общежития.

Сначала пожарным помешал снегопад. Трактору пришлось расчищать подъездные пути для машин экстренных служб. Затем выяснилось, что в здании есть проблемы с водоснабжением. Воду пришлось подвозить цистернами из другого района. В результате здание спасти не удалось.

Пострадали 20 человек. Из них 10 госпитализировали, остальным врачи оказали медпомощь на месте.

Еще один пожар произошел в Пензе. Квартира едва не сгорела из-за оставленного в розетке зарядного устройства.

Германия Пожары Беженцы

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