Полиция вычислила приметы двух убийц краснокнижного тигра в Приморье

Инспекторы Госохотнадзора наткнулись на останки редкого животного в 20 километрах от села Ясеневый. По данным канала, убитому тигру было пять лет. Сначала ему выстрелили из гладкоствольного ружья под лопатку, потом ударили тяжелым предметом по голове и порезали тушу. Лапы животного оставили в полутора километрах от места нападения.

Правоохранители нашли следы двух подозреваемых. Они приехали на охоту на машине и ходили в обуви 44-го и 46-го размеров. Журналисты сообщили, что первым делом проверят всех жителей Ясеневого, получивших разрешение на оружие.

Полиция возбудила уголовное дело по части первой статьи 258.1 УК России «Незаконная добыча, перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих в видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». Следком запросил передать материалы расследования, так как дело стало резонансным.

Прокуратура Приморья сообщила, что с места преступления изъяли и отправили на экспертизу отрезанные ножом голову, хвост, лапы и шкуру тигра.

Охоту на краснокнижное животное запретили. В 2018 году за убийство амурского тигра мужчину приговорили к двум годам тюрьмы условно, штрафу и конфискации.