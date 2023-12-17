17 декабря 2023, 02:34

Полиция в Москве задержала рэпера, хотевшего «избить беременную русскую женщину»

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Сотрудники полиции в Москве задержали участника рэп-баттла, который заявил в одном из своих выступлений, что хочет избить беременную русскую женщину. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Речь идет об уроженце Красноярского края. Его заподозрили в разжигании межнациональной ненависти. Текст рэпера возмутил интернет-пользователей, отметила Волк.

Она добавила, что у подозреваемого изъяли мобильные устройства с записью видео, имеющего доказательное значение. По факту случившегося возбудили дело по статье 282 Уголовного кодекса России.

«Комплекс оперативных мероприятий и следственных действий продолжается», - отметила Волк.

Рэпер заявил, что раскаивается и хочет принести свои извинения перед всем русским народом.

Ранее в Москве задержали проукраинского блогера. Он распивал алкоголь на детской площадке и показывал друзьям татуировку на шее - принадлежность к террористической организации. Полицию вызвали местные жители.

МВД РФ Женщины Полиция Москва 2023
17 декабря 2023, 03:08
Пожилая петербурженка продала квартиру и перевела 5,5 млн мошенникам
Pxhere
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В Санкт-Петербурге мошенники лишили 83-летнюю пенсионерку квартиры. Об этом сообщило издание 78.ru.

Аферисты связались с жительницей Фрунзенского района в октябре и общались с пожилой женщиной до 2 декабря. Злоумышленники заявили, что для сохранности имущества петербурженке нужно связаться с риелторами и продать через них квартиру.

Пенсионерка выполнила требования мошенников и отправила полученные от сделки 5,5 миллиона рублей на указанные злоумышленниками счета. Через некоторое время жительница Северной столицы поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Похожая история произошла в ХМАО. Местная жительница увидела рекламу инвестиций в Сети, перешла на сайт и оставила там свои контакты. С ней связалась неизвестная и сказала, что нужно скачать специальное приложение и перевести средства на сторонние счета. В итоге пострадавшая лишилась миллиона рублей.

Санкт-Петербург Мошенничество Деньги
17 декабря 2023, 01:33
Жертвами кораблекрушения у берегов Ливии стали более 60 мигрантов
РИА «Новости»
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Более 60 мигрантов, среди которых были женщины и дети, стали жертвами крушения лодки у берегов Ливии. Об этом сообщила Международная организация ООН по миграции в Ливии в социальной сети Х.

«Шестьдесят один мигрант, в том числе женщины и дети, утонули», - рассказали в учреждении.

Согласно данным AFP , большинство пассажиров затонувшей лодки были гражданами Гамбии, Нигерии и других стран Африки. Представители Международной организации по миграции оказали медицинскую помощь тем, кому удалось выжить. В центр содержания близ Триполи направили 25 человек.

В сентябре 2023 года сотрудники итальянской береговой охраны острова Лампедуза обнаружили мертвого младенца в лодке с африканскими мигрантами. Ребенок появился на свет во время переправы. Он скончался из-за отсутствия медицинской помощи. Это был уже второй умерший ребенок беженцев, погибший на Лампедузе.

Ливия Мигранты
17 декабря 2023, 00:50
Ребенка ошпарили кипятком в ярославском детсаду
Unsplash
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Ребенок в городе Рыбинске Ярославской области получил ожоги в детском саду. Мальчика ошпарили кипятком, сообщила мать пострадавшего. Ее слова привел сайт 76.ru.

Младший воспитатель мыла ребенку ягодицы, после чего у малыша появились красные пятна. Старший воспитатель вызвала медработника детсада.

«Выполнив осмотр ребенка (если можно это так называть), сотрудники садика позвонили мне и сообщили, что у ребенка на ягодицах имеется опрелость и какое-то намокание», - поделилась женщина.

Кода отец мальчика пришел за ним, то увидел, что его сын ходит с трудом. Ребенка раздели, показав его папе следы ожогов на теле. После этого мальчика госпитализировали. Мать отметила, что сейчас ее сын не может нормально ходить в туалет, спать и сидеть, а также отказывается от еды. Сотрудники детсада свою вину отрицают.

Воспитательница детского сада в Одинцове ранее до крови истыкала мальчика карандашом. Происшествием заинтересовались в ГСУ СК России по Московской области.

Дети Детские сады
16 декабря 2023, 21:22
Посетителей кафе в Москве эвакуировали из-за пожара
РИА «Новости»
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Эвакуация посетителей началась из горящего кафе на Вятской улице в Москве. Об этом сообщил источник «360».

По его данным, из-за пожара произошло частичное обрушение конструкций здания. Сейчас из помещения идет дым. Другие подробности случившегося не уточнялись, информации о пострадавших не поступало.

Открытое горение удалось ликвидировать. До приезда спасателей горящее здание покинули 150 человек, сообщил источник.

Накануне пожар вспыхнул в московской конюшне на Лосиноостровской улице в Восточном административном округе. Огонь охватил деревянную отделку помещения. Животных в стойлах не было. Пожарные локализовали возгорание.

Пожары Москва 2023

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