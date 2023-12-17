Полиция в Москве задержала рэпера, хотевшего «избить беременную русскую женщину»

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Речь идет об уроженце Красноярского края. Его заподозрили в разжигании межнациональной ненависти. Текст рэпера возмутил интернет-пользователей, отметила Волк.

Она добавила, что у подозреваемого изъяли мобильные устройства с записью видео, имеющего доказательное значение. По факту случившегося возбудили дело по статье 282 Уголовного кодекса России.

«Комплекс оперативных мероприятий и следственных действий продолжается», - отметила Волк.

Рэпер заявил, что раскаивается и хочет принести свои извинения перед всем русским народом.

Ранее в Москве задержали проукраинского блогера. Он распивал алкоголь на детской площадке и показывал друзьям татуировку на шее - принадлежность к террористической организации. Полицию вызвали местные жители.