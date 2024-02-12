12 февраля 2024, 02:27

Полиция Тюмени проверит информацию об избиении случайных прохожих подростками

РИА «Новости»
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Полиция Тюмени проводит проверку информации об избиении группой подростков случайных прохожих. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В местных пабликах появился видеоролик, на котором компания подростков избивает одного человека на улице, и еще одного в помещении. В посте авторы Telegram-канала написали, что «малолетки снимают видео избиения толпой ради забавы».

«Проводится проверка по факту выявленного в одном из мессенджеров видео, на котором утверждается, что группа молодых людей избивает случайных прохожих и снимает происходящее на видео», - заявили в пресс-службе ведомства.

В МВД отметили, что после выяснения обстоятельств правоохранительные органы дадут правовую оценку произошедшего и примут меры.

В Тюмени возбудили уголовное дело по факту избиения подростка мужчинами. По утверждению матери пострадавшего, причиной нападения стала его шапка - мужчины «из пивнушки» перепутали армейскую звезду на ней с кадетской.

Тюмень Видео Полиция Избиения
11 февраля 2024, 23:49
Юные футболисты разгромили машину участника СВО в Самаре
Freepik
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Академия самарского футбольного клуба «Крылья Советов» опубликовала видео, где ее воспитанники извиняются за попытку выбить стекло у припаркованной машины, владельцем которой оказался участник спецоперации. Ролик можно посмотреть в Telegram-канале академии.

Спортсмены признали свой поступок необдуманным и глупым. Они пообещали, что никогда не повторят подобного. В самом клубе назвали их поведение недопустимым и несоответствующим.

«В ближайшее время будут проведены необходимые воспитательные мероприятия с участием всех наших воспитанников. Мы сделаем все возможное, чтобы неприятный инцидент был исчерпан в кратчайшие сроки», - сказано в публикации.

Ранее коллекторы из Твери избили жену участника специальной военной операции. Так они пытались выбить долги брата ее супруга. После нападения неизвестные скрылись, а женщина обратилась в полицию. Правоохранители начали заниматься поиском правонарушителей.

Спортсмены Военные Футбол
11 февраля 2024, 22:55
Спортсменка в Дагестане после первого проигрыша ушла к морю и исчезла
Freepik
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В Дагестане 22-летняя спортсменка пропала после первого проигрыша в карьере. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Журналисты отметили, что девушка учится в Ростовском юридическом вузе. Она прибыла в Каспийск для участия в состязаниях по тайскому боксу. В ходе соревнований девушка проиграла. Как сообщили ее родственники, это произошло впервые за 10 лет, поэтому стало большим ударом для спортсменки.

После случившегося она оставила телефон дома и исчезла. Последний раз ее видели на камерах видеонаблюдения. Девушка шла по берегу Каспийского моря. На связь с семьей спортсменка не выходит. Ее родные отметили, что раньше она не пропадала и всегда брала трубки.

Ранее стало известно о смерти 23-летней дагестанки в поле у деревни Лаврики Всеволожского района Ленинградской области. На ее теле зафиксировали признаки обморожения, а также ссадины на обеих кистях рук.

Дагестан Бокс
11 февраля 2024, 21:32
Пьяный петербуржец пытался похитить школьника, его спас друг
РИА «Новости»
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В Приморском районе Санкт-Петербурга нетрезвый мужчина вымогал у школьников деньги и пытался похитить одного из них. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Неизвестный подошел к ребятам на Планерной улице и начал требовать у них деньги. Мальчики отдали незнакомцу по 100 рублей. Мужчина отпустил одного ребенка, а второго забрал с собой в магазин с целью продолжить знакомство.

Напуганный приятель школьника сообщил о случившемся родителям, те немедленно обратились в полицию. Пьяного петербуржца, который повел четвероклассника к себе домой, задержали на проспекте Авиаконструкторов.

Подобное происшествие произошло накануне в Ростове-на-Дону. Там неизвестный попытался напасть на двух девочек. Они закричали, а мужчина сбежал. Правоохранители устанавливают личность нападавшего, а также обстоятельства случившегося. Злоумышленника объявили в розыск.

Санкт-Петербург Дети Школьники Мужчины Полиция
11 февраля 2024, 17:51
Кафе в дагестанском селе закрыли после отравления 35 человек
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Число отравившихся едой в заведении общепита в селе Дылым Казбековского района Дагестана выросло до 35 человек. Точку, где продавали некачественную еду, закрыли, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что во время проверки в пункте общественного питания нашли множественные нарушения, включая антисанитарию и отсутствие медкнижек у сотрудников. Кафе работало незаконно, не зарегистрировавшись в налоговой.

Представители Роспотребнадзора уточнили, что посетители массово отравились из-за майонеза, который производили с нарушением технологии в кафе.

«Майонез использовался в составе блюда „бургер“. Причиной заболеваний явился возбудитель сальмонеллеза, выявленный у пострадавших», - говорится в сообщении.

Всего пострадали 10 взрослых и 25 детей.

Похожая ситуация произошла на днях в Дальнереченске. Там приостановили деятельность кафе из-за 22-х отравившихся посетителей.

Дагестан Дети Роспотребнадзор

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