Полиция спустя сутки нашла пропавшего в Свердловской области мальчика под кроватью

Мальчик исчез 19 февраля. Правоохранители и волонтеры распространили ориентировки, в которых указали его приметы - русые волосы, рост 135 сантиметров. Ребенка искали около 100 человек. Сначала родственники заявили полиции, что не знали о его местонахождении, но потом сознались, что приютили его - беглец не хотел возвращаться в социальное учреждение.

«Лишь когда родственника привезли в отдел полиции, он сознался, что подросток находится в его жилище. В момент визита сыщиков он прятался под кроватью», - сказал представитель МВД.

В Щелкове трехлетняя девочка сбежала из детсада. Соседка встретила ее и отвела домой. Отец заявил «360», что дочь почти 20 минут одевалась и ходила по коридору , но воспитатель этого не заметил.