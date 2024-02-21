21 февраля 2024, 09:48

Полиция спустя сутки нашла пропавшего в Свердловской области мальчика под кроватью

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В городе Березовском нашли пропавшего мальчика, к поискам которого подключили 100 человек. Он спрятался у родственников, чтобы не возвращаться в социальное учреждение. Пресс-секретарь Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил об этом Ura.ru.

Мальчик исчез 19 февраля. Правоохранители и волонтеры распространили ориентировки, в которых указали его приметы - русые волосы, рост 135 сантиметров. Ребенка искали около 100 человек. Сначала родственники заявили полиции, что не знали о его местонахождении, но потом сознались, что приютили его - беглец не хотел возвращаться в социальное учреждение.

«Лишь когда родственника привезли в отдел полиции, он сознался, что подросток находится в его жилище. В момент визита сыщиков он прятался под кроватью», - сказал представитель МВД.

В Щелкове трехлетняя девочка сбежала из детсада. Соседка встретила ее и отвела домой. Отец заявил «360», что дочь почти 20 минут одевалась и ходила по коридору , но воспитатель этого не заметил.

Дети Свердловская область
21 февраля 2024, 10:56
Рабочий речного порта погиб из-за упавшего в Самаре крана
Пресс-служба Следственного комитета
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Портальный кран рухнул на территории речного порта в Самаре. В результате ЧП погиб рабочий. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК по Самарской области.

В связи со смертью мужчины возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. По данным следствия, кран упал на территории порта днем 20 февраля.

«В результате допущенных нарушений правил безопасности при ведении работ погиб работник 1964 года рождения», - указали в пресс-службе.

Ранее в Екатеринбурге бетонная опора, которую держал подъемный кран , рухнула на автомобильную дорогу. В Сети появилось видео с ЧП. На кадрах видно, что опора держалась на тросах, которые порвались. В момент ее падения водитель подъемника выбежал из кабины. На проезжей части, куда обрушилась бетонная конструкция, находились машины.

Уголовное дело Строительство Следственный комитет России
21 февраля 2024, 10:52
Рейс Москва — Коломбо задержали из-за пьяного дебоша
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Борт, следовавший из Москвы в Коломбо, пришлось задержать 20 февраля из-за нетрезвых пассажиров. Об этом сообщил Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Ранее рейс Санкт-Петербург - Хургада развернули в аэропорт Пулково спустя считанные минуты после взлета. Причиной тому послужили две пьяные петербурженки, которые матерились и вели себя вызывающе.

«Отца семейства вывели с полицией, жена упала в салоне. Бедные дети. И пассажиры. В результате вся семья осталась в Москве», - говорится в сообщении.

Один из очевидцев отметил, что семейную пару уже наказали. У них двое детей.

Telegram-канал разместил видео с места событий. На кадрах видно, как правоохранители пытаются вывести из салона самолета мужчину. Однако тот отчаянно сопротивляется и задает вопрос: «Что такого я сделал?». Все это сопровождается детскими криками: «Папа, папа!».

Самолеты Москва
21 февраля 2024, 10:32
Стали известны подробности расстрела киллером мужчины у гимназии в Петербурге
Пресс-служба Следственного комитета
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Состояние мужчины, которому выстрелили в голову возле гимназии на Выборгском шоссе в Петербурге, тяжелое. Как сообщил Telegram-канал Mash на Мойке, угроза жизни сохраняется.

«Сейчас пострадавший в больнице в тяжелом состоянии - у него серьезное внутричерепное пулевое ранение и диагностирован отек головного мозга», - написали авторы материала.

Мужчина по ошибке стал жертвой покушения, которое готовилось на одного петербургского адвоката. Пострадавший приехал к учебному заведению на черной Toyota Camry с детьми начальника. Незнакомец выстрелил в водителя на глазах у детей.

«Пуля киллера прошла через затылок и застряла в районе лобной доли в голове», - передавал Mash на Мойке.

В распоряжении «360» оказалось фото с места происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство». С места преступления изъяли гильзу от пистолета Макарова калибра девять миллиметров.

Ранее пенсионерка из Москвы наняла киллера для убийства сына. Мать пошла на такой шаг из-за дележки сбережений и квартиры. Пожилую женщину и ее подругу-соучастницу задержали, против них возбудили уголовное дело о приготовлении к убийству по найму.

Состояние мужчины, которому выстрелили в голову возле гимназии на Выборгском шоссе в Петербурге, тяжелое. Как сообщил Telegram-канал Mash на Мойке , угроза жизни сохраняется.

Санкт-Петербург Уголовное дело Убийства Дети Больницы Россия Мужчины
21 февраля 2024, 07:59
Крупный пожар на складе в Ленобласти сняли на видео
Пресс-служба МЧС
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В поселке Ковалево Всеволожского района горело производственно-складское здание. Пожар ликвидировали на площади 1000 квадратных метров. МЧС Ленинградской области показало кадры с места возгорания.

Экстренные службы вызвали вечером 20 февраля. Горел склад. По предварительной информации никто не пострадал. К тушению привлекли 20 специалистов и четыре единицы техники.

К 21:13 огонь локализовали на площади 1000 квадратных метров. В 23:30 после проливки и разбора конструкций объявили о полной ликвидации возгорания.

На севере Москвы сгорела квартира в Линейном проезде. От едкого дыма погибли два человека, эвакуировали 17 жильцов и двух кошек. Специалисты выяснили, что причиной пожара стало возгорание батарей электросамоката - они воспламенились во время зарядки. Прокуратура взяла это дело на контроль.

В поселке Ковалево Всеволожского района горело производственно-складское здание. Пожар ликвидировали на площади 1000 квадратных метров.

МЧС Ленинградской области показало кадры с места возгорания.

Пожары Ленинградская область МЧС РФ

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