Полиция скрутила мужчину после концерта Чумакова в парке «Остров Мечты»

Силовики нагрянули в «Live Арену», где должен был состояться чемпионат по поп-ММА промоушена Hype FC. Об этом сообщил Shot.

По словам очевидцев, люди в форме и масках зашли в здание перед началом турнира и увели главу Hype FC Магомеда Носаева. После этого, зрителям объявили о том, что мероприятие не состоится. Саму арену оцепили силовики.

По данным Shot, у задержанного могли быть проблемы с законом. На сам промоушен и его организаторов жаловались общественники из-за пропаганды наркотиков и рекламы казино.

Ранее министр по физкультуре и спорту Чечни Ахмат Кадыров призвал чеченских спортсменов отказаться от участия в поп-ММА. Он предупредил о принятии «конкретных мер» в отношении тех, кто не внемлет его предупреждению.