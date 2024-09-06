06 сентября 2024, 23:17

Полиция прояснила ситуацию с забаррикадировавшимся мужчиной в Петербурге

РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге на проспекте Королева полицейским совместно со спасателями пришлось извлекать из квартиры подозреваемого в нападении с ножом. Пресс-служба МВД пояснила 360.ru, что конфликт произошел между собутыльниками.

«В одной из квартир дома 43 по проспекту Королева произошел конфликт между двумя мужчинами на почве совместного распития спиртных напитков. Одному из участников застолья потребовалась медпомощь, он госпитализирован», - сообщили в ведомстве.

Собутыльник пострадавшего забаррикадировался в квартире , к делу привлекли спасателей МЧС. Местные жители сняли кадры работы силовиков.

В полиции сообщили, что мужчину извлекли из квартиры и доставили в отделение, проводится разбирательство.

Санкт-Петербург Мужчины Полиция Квартиры
06 сентября 2024, 20:43
Пожар разгорелся в Алабушеве
Телеканал «360»
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Сильный пожар разгорелся в селе Алабушево городского округа Солнечногорск. Очевидцы сообщили 360.ru, что столб дыма виден около железной дороги.


По сообщениям местных жителей, пожар разгорелся в районе стройки около железной дороги. Источник 360.ru предположил, что горит что-то у строителей РЖД.

На кадрах, предоставленных очевидцами, видно, что пожар начинался с небольшого очага горения в районе, где проходят строительные работы. Официальной информации пока не поступало.

До 8 сентября в Подмосковье объявили четвертый класс пожароопасности. За прошедшие сутки в регионе потушили три лесных пожара - в Богородском округе, Дмитрове и Егорьевске. В ближайшие дни погода ожидается безоблачная и без осадков.

Пожары Солнечногорск
06 сентября 2024, 17:23
«Людей откинуло». Пассажир электрички рассказал о столкновении с грузовиком в Петербурге
Телеканал «360»
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В Северной столице в депо около станции Броневая электричка Гатчина — Петербург протаранила грузовую машину. Пассажир поезда рассказал 360.ru подробности аварии.

«Я был во втором вагоне, вдруг резкий удар, людей откинуло метра на три-четыре», - отметил он.

Молодой человек уточнил, что после столкновения в вагон посыпался песок. Электричка резко затормозила, все затряслось.

«Люди начинали паниковать. Кто-то пытался всех успокоить, а кто-то - рыдал. Обычная паника стандартная», - сказал пассажир.

Он добавил, что поезд остановился, в вагон зашли сотрудники службы депо, чтобы узнать, все ли в порядке с людьми. Минут через пять-шесть всех пассажиров выпустили из поезда и вывели с территории.

В пресс-службе Западного МСУТ Следственного комитета России сообщили о начатой доследственной проверке после ДТП. Правоохранители установят все причины и обстоятельства аварии. О пострадавших информации не поступало.

Санкт-Петербург
06 сентября 2024, 13:02
«Дезинформация какая-то». В красноярских школах опровергли сообщения о стрельбе
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Никакой стрельбы у школ в Красноярске не было. Об этом 360.ru рассказали сотрудники учебных заведений № 66 и № 70.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил о стрельбе у школы № 66 на Аэровокзальной улице в Красноярске. Однако, согласно данным «Яндекс.Карт», там находится учебное заведение № 70, а школа № 66 располагается по другому адресу.

«Не было ничего. Вот я в самой школе. Территория абсолютно пустая. Никаких выстрелов. Может, где-то дальше… Или дезинформация какая-то», - сообщили в школе № 70.

В учебном заведении № 66, о которой пишут в СМИ, звуков пальбы тоже не слышали.

«Ничего не слышали. Мы тоже знаем эту информацию. Школа работает в штатном режиме. По адресу Аэровокзальная, 7 (от нас это территориально далеко) работают спецслужбы. Школа работает в штатном режиме», - заявили в учреждении.

Официальной информации о стрельбе не поступало.

Стрельба Школы Красноярский край
06 сентября 2024, 11:47
Приезжие из Саудовской Аравии бросили хищных птиц в Шереметьеве
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Таможенники, работающие в аэропорту Шереметьево, приютили двух кречетов, которых оставили в зоне их контроля прибывшие в Россию граждане Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-секретарь таможни Екатерина Пушенкова.

Она рассказала, что мужчины прибыли с птицами транзитным рейсом из Катара, заявив, что ввозят их для участия в Международном форуме «День сокола». При этом у них не оказалось необходимых документов. Они вышли в город, якобы чтобы оформить бумаги, но так и не вернулись.

Кречеты четыре дня жили в зоне таможенного контроля, после чего их передали представителям авиакомпании, чтобы отправить обратно на родину.

Эти птицы входят в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Чтобы провезти их через границу, обязательны письменное декларирование и разрешительные документы.

Ранее Министерство экологии Подмосковья попросило сообщать о замеченных краснокнижных серых журавлях.

Таможня Саудовская Аравия Птицы Аэропорт Шереметьево Катар

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