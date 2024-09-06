Полиция прояснила ситуацию с забаррикадировавшимся мужчиной в Петербурге

Читайте нас в:

«В одной из квартир дома 43 по проспекту Королева произошел конфликт между двумя мужчинами на почве совместного распития спиртных напитков. Одному из участников застолья потребовалась медпомощь, он госпитализирован», - сообщили в ведомстве.

Собутыльник пострадавшего забаррикадировался в квартире , к делу привлекли спасателей МЧС. Местные жители сняли кадры работы силовиков.

В полиции сообщили, что мужчину извлекли из квартиры и доставили в отделение, проводится разбирательство.