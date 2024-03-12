12 марта 2024, 04:25

Полиция проверит конфликт звезды «Уральских пельменей» Соколова с подростками

РИА «Новости»
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Екатеринбургская полиция проверит сообщения о конфликте актера «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова с подростками. Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых.

Представитель полиции сообщил изданию, что по факту, конфликта официальных обращений в МВД не было. Но дежурной части отдела полиции № 5 зарегистрировали происшествие по сообщениям из Сети. Теперь участковые проведут проверку данного инцидента.

«По их итогам представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», - добавил Горелых.

Ранее стало известно, что в ночь с 9 на 10 марта Дмитрий Соколов вступил в перепалку с незнакомыми молодыми людьми в метро Екатеринбурга. Актер в сопровождении коллег ехал из бара, в руке у него была опустошенная бутылка виски. Молодые люди утверждают, что Соколов ударил этой бутылкой одного из них.

Екатеринбург Полиция Актеры
12 марта 2024, 05:24
Голый окровавленный мужчина с ножом в голове напугал прохожих в Нижневартовске
РИА «Новости»
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В Нижневартовске голый окровавленный мужчина с ножом в глазу напугал прохожих на улице. Его уже госпитализировали, сообщил Telegram-канал «Нижневартовск. Происшествия».

«Он воткнул нож себе в глаз, вероятно, под действием наркотиков. Сейчас вартовчанину оказывают медицинскую помощь», - уточнил канал со ссылкой на источник.

Видео прогулки неадекватного мужчины опубликовали в соцсетях. На них видно, как он вышел во двор из подъезда и напугал коммунальщиков. Потом мужчина зашел в пекарню, как сообщили очевидцы. Одной женщина даже стало плохо с сердцем. Именно отсюда его и увезли на скорой в больницу.

Как сообщили Ura.ru в пресс-службе полиции Нижневартовска, по предварительной информации, мужчина сам нанес себе раны. Сейчас проводится проверка.

В начале марта в Ханты-Мансийском автономном округе полицейские задержали 16-летнего подростка из Сургута с крупной партией наркотиков. В начале этой недели региональный СК сообщил, что суд рассмотрит дело сургутянина , убившего прошлой весной отца своей бывшей супруги.

ХМАО Больницы Мужчины Поножовщины Полиция
12 марта 2024, 01:31
Ребенок выстрелил в свою мать из винтовки в Калининградской области
РИА «Новости»
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Младшеклассник выстрелил в свою мать из пневматической винтовки. ЧП произошло в музее оружия Гурьевского района Калининградской области. Об этом сообщила полиция региона в своем Telegram-канале.

По информации полицейских, восьмилетний мальчик остался без присмотра на выставке оружия. Он зашел в подсобку и нашел там пневматическую винтовку одного из сотрудников музея. Ребенок взял в руки оружие и случайно выстрелил в сторону матери.

«Женщина была направлена в медицинское учреждение, где ей диагностировали пневмострельное ранение ладонной поверхности и назначили амбулаторное лечение», - сообщили в МВД.

На место ЧП прибыли сотрудники полиции. По факту случившегося проводится проверка, оперативники опросили очевидцев и сотрудников музея.

На прошлой неделе 52-летний москвич решил напугать мать, выстрелив в себя из пневматического пистолета.

Дети Стрельба Музеи Женщины Оружие Полиция
11 марта 2024, 22:29
Пятиклассница подарила старшеклассникам групповой секс на 23 Февраля
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Школьники сняли групповой секс с участием 11-летней девочки на видео в Первоуральске в Свердловской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, школьница пригласила восьмиклассников к себе домой, где все и произошло. Весь процесс они снимали на видео.

Позже один из порнороликов нашла в телефоне подростка его мать. Она обратилась в полицию, потребовав наказать девочку и второго школьника. Полицейские провели профилактическую беседу с тремя детьми. Согласно неофициальной версии, групповым сексом девочка решила поздравить двух знакомых с 23 Февраля.

Жительница Москвы совратила свою дочь и снимала порноролики с ее участием. Процесс женщина снимала на телефон, чтобы продавать видео педофилам в интернете.

Ранее неизвестный напал на 11-летнюю девочку в заброшенной больнице в Подольске. Источник рассказал «360», что злоумышленник затащил ребенка в здание и изнасиловал.

Дети Видео Школьники Секс

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