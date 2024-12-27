Полиция проверила неопознанные предметы на колесах поезда в Ростовской области

Посторонние предметы на колесах локомотива обнаружили еще 15 декабря. В результате проверки выяснилось, что это не что иное как датчики нового образца, которые проходили проверку на локомотиве.

В пресс-службе уточнили, что всего на станции Сальск в Ростовской области при обходе обнаружили 10 неизвестных предметов прямоугольной формы на колесных парах одного из локомотивов. После этого на место отправилась следственно-оперативная группа и саперы.

Ранее в Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда. В результате удара с рельсов сошли 24 вагона. По предварительным данным, причиной стал излом рамы колесной пары.

Посторонние предметы на колесных парах одного из локомотива, которые обнаружили на станции Сальск в Ростовской области, оказались датчиками нового образца для проведения измерений. Об этом РИА «Новости» сообщили в УТ МВД России по СКФО.