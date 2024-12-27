27 декабря 2024, 01:03

Полиция проверила неопознанные предметы на колесах поезда в Ростовской области

РИА «Новости»
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Посторонние предметы на колесных парах одного из локомотива, которые обнаружили на станции Сальск в Ростовской области, оказались датчиками нового образца для проведения измерений. Об этом РИА «Новости» сообщили в УТ МВД России по СКФО.

Посторонние предметы на колесах локомотива обнаружили еще 15 декабря. В результате проверки выяснилось, что это не что иное как датчики нового образца, которые проходили проверку на локомотиве.

В пресс-службе уточнили, что всего на станции Сальск в Ростовской области при обходе обнаружили 10 неизвестных предметов прямоугольной формы на колесных парах одного из локомотивов. После этого на место отправилась следственно-оперативная группа и саперы.

Ранее в Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда. В результате удара с рельсов сошли 24 вагона. По предварительным данным, причиной стал излом рамы колесной пары.

Посторонние предметы на колесных парах одного из локомотива, которые обнаружили на станции Сальск в Ростовской области, оказались датчиками нового образца для проведения измерений. Об этом РИА «Новости» сообщили в УТ МВД России по СКФО.

РЖД Россия Поезда Полиция
27 декабря 2024, 00:19
Кидался на несчастного раз за разом. Ребенок мигрантов избил мальчика-аутиста в автобусе
Unsplash
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Ребенок из семьи мигрантов напал на мальчика с аутизмом в автобусе в Краснодарском крае. Об этом сообщило издание «Лента новостей Краснодара».

По данным издания, агрессор и его жертва учились в одной школе в станице Нововеличковской. Ребенок мигрантов понимал, что мальчик с особенностями психического развития ему не ответит.

Он начал издеваться над потерпевшим. Тот безуспешно попытался противостоять мигранту, после чего последний принялся забивать мальчика руками и ногами.

Водитель автобуса останавливался дважды и разнимал детей. Однако ребенок мигрантов на его действия не реагировал. Он вновь принимался избивать мальчика с аутизмом.

К настоящему моменту местные власти не комментировали произошедшее.

Ранее мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку в Москве. Злоумышленника задержали и отправили в СИЗО.

Дети Мигранты Краснодар Автобусы Краснодарский край
26 декабря 2024, 22:47
Автобус с пассажирами врезался в мачту освещения в Москве
Unsplash
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Пассажирский автобус врезался в осветительный столб в российской столице. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла в Гагаринском районе Юго-западного административного округа на улице Вавилова. По информации источника, пострадали как минимум три человека.

Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. Столичные власти не комментировали происшествие.

Ранее в Лефортовском тоннеле в Москве также произошло ДТП.

Погиб водитель, который вышел из авто, чтобы выставить знак аварийной остановки.

ДТП Автобусы Москва
26 декабря 2024, 22:25
Появились кадры смертельного ДТП в Лефортовском тоннеле
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Два легковых автомобиля столкнулись на Третьем транспортном кольце (ТТК). Авария произошла в Лефортовском тоннеле. Как сообщил источник 360.ru, в аварии погиб человек.

Позднее информацию подтвердила в своем Telegram-канале пресс-служба московской прокуратуры. Также ведомство разместило несколько снимков с места ДТП. Судя по опубликованным кадрам с места событий, столкновение получилось жестким. Багажник Lexus вмяло практически в салон.

Водитель Lexus погиб на месте. Предварительно, он остановился в тоннеле, чтобы выставить знак, после чего в его автомобиль на большой скорости влетел Volvo.

Медики уже осмотрели водителя и двух пассажиров Volvo. От госпитализации они отказались.

Движение на внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле затруднено. На месте работают оперативные службы.

Ранее женщина пострадала в крупном ДТП с автобусом и грузовиком на юге Москвы. Пассажирку автобуса госпитализировали.

ДТП Водители Дептранс Москвы Москва
26 декабря 2024, 22:05
ДТП с участием трактора произошло в Троицке в Новой Москве
Pixabay
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Вороново в Троицком автономном округе в Москве. Подробности сообщил источник 360.ru.

На трассе в Новой Москве столкнулись трактор, рейсовый автобус и автомобиль такси. В результате аварии легковой автомобиль Opel по касательной задел автобус, следовавший в Прокшино. В общественном транспорте находились около 150 человек, никто не пострадал, отметил собеседник 360.ru.

Водителя такси зажало в салоне. Прибывшие по вызову спасатели отключили АКБ и при помощи гидравлического инструмента деблокировали застрявшего мужчину. На месте работала бригада скорой помощи.

Из-за аварии полиция перекрыла движение в сторону села Вороново, сообщил источник.

В ДТП на юге Москвы в результате аварии пострадала 48-летняя женщина. Рейсовый автобус и грузовик столкнулись у дома № 32 на Липецкой улице.

ДТП Такси Автобусы Водители Эвакуации

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